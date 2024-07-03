أيمن الغندور لوزير الثقافة الجديد: يجب الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وحركة الترجمة

تولى الدكتور أحمد هنو منصب وزير الثقافة في الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها أمس، وفي ضوء تولي الدكتور هنو لحقيبة الثقافة، تواصلت "الدستور" مع عدد من المثقفين لرؤية أبرز مطالبهم من الوزير الجديد..

يقول الدكتور أيمن الغندور، أستاذ الأدب الفرنسي بكلية التربية بطنطا: "الثقافة هي القوة الناعمة لمصر ووزارة الثقافة تقتضي دائمًا أن يكون وزيرها صاحب رؤية وبعيدًا كل البعد عن النمطية، ولذلك تحرص الدولة مع كل تشكيل وزاري أن تأتي باسم جديد لتولي الحقيبة الثقافية.

بيت ثقافي

ويضيف أيمن الغندور في تصريح خاص لـ"الدستور": "أبارك للأستاذ الدكتور أحمد هنو أستاذ الجرافيك والعميد الأسبق لكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان توليه منصب وزير الثقافة وأرجو منه أن يعمل على تأصيل الثقافة والنهوض بها من خلال عدة نقاط:

ويكمل: "أولًا إنشاء بيت ثقافة في كل قرية وإن تعذر ذلك يخصص جزء من مركز شباب القرية لهذا الغرض، ثانيًا إقامة ندوات وتفعيل القوافل الثقافية لتعزيز الانتماء والمواطنة وتقبل الآخر لدى أطفال مصر.

ويختتم: "كما نطالب وزير الثقافة بالاهتمام بحركة الترجمة من خلال منشورات الهيئة العامة لقصور الثقافة بحيث لا نقتصر فقط على ترجمة أعمال أجنبية إلى اللغة العربية بل تترجم نصوص مبدعينا إلى لغات أخرى، رابعًا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في تعزيز القراءة للجميع خاصة مع التحديات التي يواجهها الكتاب الورقي وأعتقد أن الوزير لديه القدرة على ذلك مستفيدًا من تخصصه في التواصل المرئي.

أيمن الغندور

أما عن الدكتور أيمن الغندور فهو أستاذ الأدب الفرنسي والأدب المقارن بكلية التربية جامعة طنطـا وعضو اتحاد كتاب مصر شعبة شعر العامية ونادي أدب طنطا وجمعية أساتذة اللغة الفرنسية، حاصل على دكتوراه الفلسفة في الآداب- بمرتبة الشرف الأولى عام 2004 من قسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية الآداب جامعة طنطا وموضوعها " الأسطورة والحقيقة في روايات "أناتول فرانس". كتب العديد من المقالات في الصحف المصرية، كما كتب عمودًا أسبوعيًا لمدة عامين بعنوان "العين السحرية" في جريدة البروجريه والتي تصدر بالفرنسية. ومن ضمن مؤلفاته نذكر: قاموس العامية الفرنسية (فرنسي-عربي)، ديوان "يا بلد مالكيش كبير"، ديوان " تحيا مصر"، ديوان "يا قبلة العشاق"، كتاب "اخناتون وحقبة العمارنة عند نجيب محفوظ وجيلبير سنويه".