أحمد هنو لـ الدستور: نحن صوت المثقفين للحكومة وسنعمل لصالح الثقافة المصرية

ثمن وزير الثقافة الجديد دكتور أحمد هنو، ثقة المثقفين والكتاب التي قوبل بها منذ اللحظة الأولي للإعلان عن اسمه لتولي حقيبة وزارة الثقافة، وبعث عدة رسائل طمأنة إلي جموع الكتاب والمثقفين مشددا على: “نحن صوت المثقفين إلي الحكومة”.

الشفافية التامة شعار يرفعه أحمد هنو

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة الجديد، في تصريحات خاصة لــ “الدستور”: بالغ شكري وامتناني لجموع المثقفين على ثقتهم، وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم.

وفي رسالة طمأنة تابع دكتور أحمد هنو حديثه للدستور مشيرا إلى: نحن صوت المثقفين إلي الحكومة، ونعد بالتعاون التام والكامل من أجل صالح الثقافة المصرية، بالتكاتف مع جموع الكتاب والمثقفين.

وعن الملفات العاجلة وتحتاج إلى بت عاجل من وزارة الثقافة وأثارها الناقد التشكيلي الفنان صلاح بيصار عن تعرض إطارات لوحات الفنان محمود سعيد للتلف خلال نقلها، أوضح “هنو”: لقد تابعت الواقعة والأمر لم يصل إلي حد إتلاف اللوحات بل “براويز” اللوحات التي أصيبت ببعض التلفيات، وعلي أي حال لن أبت في الأمر إلا بعد معرفة تفاصيل الواقعة بالكامل من دكتور وليد قانوش، وسنعلن ما نصل إليه ولن نخفي أي معلومات عن المثقفين وشعارنا الشفافية الكاملة والتامة.

محطات فى مسيرة دكتور أحمد هنو

يشار إلي أن وزير الثقافة الجديد، “أحمد هنو”، والذي كان قد أدي اليمين الدستورية صباح اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي حقيبة وزارة الثقافة، حصل علي بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الحفر عام 1992، مرورا بحصوله علي الماجستير في أفلام الرسوم المتحركة من جامعة القاهرة 1997، والدكتوراه في فلسفة الفن، وتدرجه في المناصب الأكاديمية بدأها معيدا بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك شعبة الرسوم المتحركة وفن الكتاب، مرورا بدرجة أستاذ مساعد بقسم الجرافيك بكلية الفنون الجميل.

وعميد لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان أغسطس 2019 سابقًا، وصولا إلي درجة نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب وعميد كلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.

مارس أحمد هنو الفن التشكيلي وشارك عدة معارض جماعية بأعماله من بينها، المعارض الطلابية. صالون الشباب الثانى 1990. معرض فن الجرافيك المصرى المعاصر بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أبريل 2015 معرض ملتقى فنانى الغد بمركز سعد زغلول الثقافى بمتحف بيت الأمة مارس 2018.

شارك فى اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير ثلاث دورات. فضلا عن حصوله علي منحة دراسية من برنامج التبادل الألمانى. وشارك في عضوية اللجان المنظمة لملتقى الأقصر الدولى للتصوير لثلاث دورات.