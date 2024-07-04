5 طرق طبيعية للقضاء على اسمرار اليدين بسبب السواقة

الاسمرار الذي يحدث في اليدين نتيجة السواقة لفترات طويلة هو مشكلة شائعة بين الكثيرين، وخاصة في المناطق ذات الطقس الحار.

تتعرض اليدان لأشعة الشمس المباشرة من خلال الزجاج الأمامي للسيارة، مما يسبب زيادة في إنتاج الميلانين، وبالتالي اسمرار الجلد، هنا بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقليل هذا الاسمرار واستعادة لون البشرة الطبيعي، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث".

الليمون والعسل:

الليمون معروف بخصائصه المبيضة الطبيعية والعسل بخصائصه المرطبة، يمكنك خلط عصير نصف ليمونة مع ملعقة صغيرة من العسل وتطبيق الخليط على اليدين لمدة 15-20 دقيقة، ثم غسل اليدين بالماء الفاتر، كرر هذه العملية مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الألوفيرا:

جل الألوفيرا له خصائص مهدئة ومبيضة للبشرة. يمكن استخدام جل الألوفيرا الطازج من نبات الألوفيرا وتدليكه على اليدين قبل النوم وتركه طوال الليل، اغسل يديك في الصباح بالماء الفاتر، هذا العلاج يمكن أن يساعد في تفتيح البشرة وتقليل الاسمرار بشكل ملحوظ.

الكركم وزيت جوز الهند:

الكركم يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل على تفتيح البشرة، اخلط ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وطبق الخليط على اليدين لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسل اليدين بالماء الفاتر، استخدم هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع.

الزبادي والشوفان:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة، بينما الشوفان يعمل كمقشر طبيعي، اخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من الشوفان وطبق الخليط على اليدين لمدة 15 دقيقة ثم افرك اليدين بلطف واغسلها بالماء الفاتر، استخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع.

زيت اللوز الحلو:

زيت اللوز غني بفيتامين E الذي يغذي البشرة ويحافظ على رطوبتها، قم بتدليك يديك بزيت اللوز الحلو قبل النوم واتركه طوال الليل، سيساعد ذلك في ترطيب البشرة وتفتيح لونها بمرور الوقت.

نصائح إضافية

استخدام واقي الشمس: تأكد من تطبيق واقي الشمس على يديك قبل الخروج للسواقة.

ارتداء قفازات: ارتداء قفازات خفيفة يمكن أن يساعد في حماية اليدين من أشعة الشمس المباشرة.

شرب الماء: حافظ على ترطيب جسمك بشرب كميات كافية من الماء يوميًا.