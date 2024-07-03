اللجنة الأولمبية تهنئ وزير الرياضة بتجديد الثقة: دليل على نجاح المسيرة

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بعد حصوله على ثقة القيادة السياسية واستمراره في منصبه في التشكيل الحكومي الجديد برئاسة د.مصطفى مدبولي، ليواصل مسيرة من الإنجازات بدأها قبل 6 سنوات.

وقال ياسر إدريس إن د.أشرف صبحي، حقق على مدار السنوات الست الماضية، العديد من النجاحات على مستوى الرياضة ووصلت مصر في عهده إلى منصات التتويج بفضل توفير كل الإمكانيات اللازمة لصناعة بطل رياضي في الألعاب الفردية والجماعية.

وأضاف إدريس أن هناك تنسيقًا تامًا بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية الأمر الذي جعلنا نسير في الطريق الصحيح وسط تناغم تام بين الجهتينو وهو ما تمت ترجمته في التقدم على المستويين الفني والإداري الملحوظ في مختلف الاتحادات الرياضية.

وأكد أن د. أشرف صبحي يتابع بشكل دوري آخر تفاصيل المشاركة في أوليمبياد باريس 2024 التي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، بعدما نجحنا في التأهل بأكبر عدد من اللاعبين على مستوى مشاركات مصر في المحافل الأوليمبية السابقة، بما يعزز فرص مصر في حصد أكبر عدد من الميداليات الأوليمبية.

واختتم ياسر إدريس رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، تهنئته متمنيًا التوفيق للدكتور أشرف صبحي بمواصلة المسيرة الناجحة من خلال صعود أبطال مصر لمنصات التتويج، أو استضافة بطولات قارية ودولية في ظل ما تملكه الدولة من مقومات كبرى تم إنشاؤها خلال السنوات القليلة الماضية.

رئيس اللجنة الأوليمبية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: أسست لجمهورية جديدة

وهنأ ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية الرئيس السيسي والقوات المسلحة الباسلة ومؤسسات الدولة والشعب المصري العظيم بالتهنئة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف في كلمته أن ثورة 30 يونيو نجحت في استعادة البلاد من قبضة جماعات الظلام والجهل، وردت للشعب ثورته التي قام بها في 2011، واختطفتها منه جماعة الإخوان الإرهابية ومن تعاون منها ضد وطننا الغالي.

وتابع رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية «أن هذه الثورة العظيمة كانت نقطة البداية للجمهورية الجديدة، التي نعيش في ظلها الآن، قد وضعت مصر بين كبريات الدول ورسمت خريطة جديدة للمنطقة كان لنا فيها دور مهم لا يمكن الاستغناء عنه إقليميًا ودوليًا وجعلت مصر لاعبًا أساسيًا في الأحداث التي تشهدها المنطقة».

واستطرد إدريس: «فتحت هذه الثورة المجيدة آفاقًا للنمو والنماء والبناء في كل ربوع الدولة المصرية، وصبت على مصر الخير وكانت البداية للقضاء على فساد استشرى في مفاصل مصرنا طوال عشرات السنين الماضية، وحجر الأساس لمشروعات تنموية كبرى شعر المصريون بعوائدها وما زالت البقية تأتي في ظل استكمال عمليات البناء دون توقف طوال الليل والنهار».

وواصل: «لولا ثورة الشعب في 30 يونيو، ما كان هناك كل هذه الشبكة الكبيرة من الطرق والكباري والمدن الجديدة والمناطق الصناعية المنتشرة في محافظات الجمهورية، التي غيرت شكل الحياة وقضت على العشوائيات، وبنت جيشًا مهابًا يخشاه الجميع قادر على الذود عن أمن مصر وحدودها والحفاظ على مقدراتها».

واختتم رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية كلمته: «كان للرياضة نصيب كبير من عمليات التنمية والتطوير وهو ما رأيناه قد تجسد على أرض الواقع من خلال منشآت رياضية غاية في التطور أهلت مصر لاستضافة بطولات إقليمية وقارية ودولية كبرى وهو ما يبشر باستضافة المزيد بما يليق بسمعة مصر الرياضية، وهو ما عزز السياحة الرياضة للدولة المصرية وأسهم في بناء أبطال في كل الألعاب الرياضية الفردية منها والجماعية واعتلاء منصات التتويج في مختلف المحافل، وها نحن الآن على مشارف أوليمبياد باريس 2024 التي نعد فيها المصريون بتحقيق إنجازات غير مسبوقة لتستمر مسيرة حصد ثمار ما تم بناؤه على مدار العقد الماضي حفظ الله مصر وقادتها وجيشها وشعبها وجعلهم في رباط إلى يوم الدين تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».