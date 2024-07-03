الحركة الخامسة.. المحافظين في عهد السيسي «تغيرات تضخ دماء جديدة»

تغيرات عديدة طالت حركة المحافظين الحالية، التي لم تكن الحركة الأولى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل الخامسة التي يتم فيها تغيير عدد من المحافظين لتجديد الدماء وتبديل الخطط والرؤى بما يصب في صالح المواطن المصري.

وكل فترة تحدث حركة تغيرات في المحافظين والنواب، لتشميل مزيد من القيادات الشبابية والنسائية، الذين يملكون رؤى مختلفة وجديدة، من أجل بحث وحل الملفات على طاولة المحليات والمحافظات.

حركة المحافظين 2024

شهدت حركة المحافظين الحالية، التي تم اعتمادها اليوم، تعيين عدد من المحافظين الجدد والإبقاء على محافظين آخرين، مثل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، والدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

كما تم تعيين عدد من نواب المحافظين، من بينهم حسام الدين فوزي أبوسيف نائبًا لمحافظ القاهرة، وأميرة صلاح عبدالحكيم نائبًا لمحافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالهادى عبدالرحيم نائبًا لمحافظ سوهاج.

وتعتبر تلك هى الحركة الخامسة لتغيير المحافظين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحركة الأولى

خلال فبراير العام 2015، حدثت أول حركة تغيير للمحافظين خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدث فيها تغيير لـ17 محافظًا وظل 10 آخرين في مناصبهم، وكان المميز بها تعيين المرأة في منصب نائب المحافظ للمرة الأولى، وخلت من تعيين النساء كمحافظات.

الحركة الثانية

ثم حدثت حركة تغيير في ملف المحافظين للمرة الثانية خلال فبراير العام 2017، وكانت على نطاق ضيق، حيث تم تغيير 5 محافظين فقط، ولكنها شهدت تعيين أول امرأة لمنصب المحافظ في محافظة البحيرة، وتولتها المهندسة نادية عبده.

الحركة الثالثة

وخلال أغسطس العام 2018، كانت حركة المحافظين الثالثة، وكانت أوسع إذ شملت تغيير نحو 20 محافظًا وظل 7 فقط في مناصبهم، وتوسعت في تعيين النواب أيضًا، حيث تضمنت تعيين 18 نائبًا.

الحركة الرابعة

وكانت حركة تغيير المحافظين قبل الأخيرة خلال نوفمبر العام 2019، شملت تغيير 13 محافظا، وتعيين 23 نائبًا، وكذلك تعيين سيدة لمنصب المحافظ هي الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط والتي تقلدت في التشكيل الوزاري الحالي منصب حقيبة التنمية المحلية.

مهام المحافظين الجدد

وحدد قانون الإدارة المحلية مهام المحافظين الجديد، التي تتمثل في السلطة التنفيذية للمحافظة، ومراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة ورافق الخدمات والإنتاج، مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية، كما يكون مسؤولًا عن الأخلاق والقيم العامة، يكون مسؤولًا عن حماية حقوق الإنسان والأمن، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة ولمنع التعدي على الأراضي الزراعية.

ومن مهام المحافظين مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة، والتفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية، والعمل على جذب الاستثمار الخاص لتحقيق النمو المستدام، الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات.