إصابة ربة منزل بطعنات نافذة على يد شخص في الفيوم

أصيبت ربة منزل بطعنات نافذة بـ "سكين" على يد شخص في ظروف غامضة بمدينة طامية بمحافظة الفيوم ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده وصول ربة منزل مصابة بعدة بطعنات وفي حالة حرجة.

وكشفت تحريات المباحث أن المصابة تدعى “سعدية طه” وتبلغ من العمر 40 عاما ومقيمة بمدينة طامية ومصابة بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين" وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها ومباشرة التحقيقات.