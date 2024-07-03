الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة ربة منزل بطعنات نافذة على يد شخص في الفيوم

إصابة ربة منزل بطعنات
إصابة ربة منزل بطعنات بسلاح ابيض على يد شخص بطامية في الفيوم

أصيبت ربة منزل بطعنات نافذة بـ "سكين" على يد شخص في ظروف غامضة بمدينة طامية بمحافظة الفيوم ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية جاء مفاده وصول ربة منزل مصابة بعدة بطعنات وفي حالة حرجة.

وكشفت تحريات المباحث أن المصابة تدعى “سعدية طه” وتبلغ من العمر 40 عاما ومقيمة بمدينة طامية ومصابة بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين" وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني، وتم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها ومباشرة التحقيقات.

إصابة ربة منزل الفيوم مدينة طامية اللواء ثروت المحلاوي سلاح أبيض سكين

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