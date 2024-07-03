عاتبه على معاكسة زوجته فمزق جسده.. القصة الكاملة لمقتل عامل فى دار السلام

«فتش عن المرأة».. خلافات الجيرة تقع عادة بين المواطنين ولكن بسبب لهو الاطفال أو الخلافات العادية ولكن عندما يكون الأمر بسبب معاكسة الجار لزوجة جاره هنا كان لابد أن يتدخل عامل لمعاتبة جاره على فعلته الحمقاء لكن النهاية كانت كارثية.

تفاصيل الحادث

البداية عندما اعتدى عاطل على حرمة جاره العامل وتجرأ على معاكسة زوجته وعندما حاولت أن توقفه عند حده أهانها في الشارع، وهذا ما جعلها تنتظر زوجها لتسرد له تفاصيل ما جرى والذي لم يتمالك نفسه وتوجه لمنزل جاره لمعاتبته والتصدي لأفعاله.

لكن المفاجأة ان الجار لم ينكر ما حدث وتطاول على العامل وزوجته فتطورت بينهما مشادة كلامية لمشاجرة استخرج فيها العاطل سلاح أبيض ومزق جسد جاره حتى سقط جثة هامدة على الأرض.

مناظرة الجثة

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه شاب في العقد الثالث من العمر؛ مصاب بجروح طعنيه، أدت إلي تهتكات ونزيف تسبب في الوفاة.

تحقيقات النيابة

وجاء في تحقيقات النيابة أن أن المتهم اعتاد مضايقة زوجة المجني عليه، فأخبرت زوجها، وذهب لمعاتبته ومواجهته بفعلته النكراء من زوجة جاره، فنهره المتهم، ونشب بينهما مشادة كلامية، تطورت الي مشاجرة، اعتدى فيها المتهم علي المجني عليه بسلاح ابيض، أدى إلي وفاته.





قرارات النيابة العامة

فأمرت نيابة حوادث حلوان ، حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، والتحرى حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، واستدعاء شهود العيان، وعرض المتهم علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، مصادرة سلاح الجريمة.

بلاغ قسم شرطة دار السلام

ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، من الأهالي، بمقتل شخص في الشارع خلال مشاجرة، وبالإنتقال والفحص تبين قيام شاب بالتحرش بزوجة المجني عليه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، والتحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.