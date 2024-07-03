الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة: تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل هدفنا الرئيسى

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، في لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستورية أن توفير الغذاء للشعب المصري يأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

الاكتفاء الذاتي 

 أوضح الوزير أن مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أهمية زيادة التصدير، وتوسيع الرقعة الزراعية، وتنمية الثروة السمكية والداجنة. 

وأكد فاروق أن مصر تمتلك جميع مقومات النجاح، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والطرق والمشاريع الصناعية العملاقة. كما شدد على أن الفلاح المصري سيظل على رأس اهتمامات الوزارة.

وأضاف فاروق أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري.

جاء ذلك بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس السيسي، وأكد “فاروق” أنه سيسعى لتحقيق رؤية القيادة لتوفير الغذاء في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، سواء السياسية أو الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة أهمية التصدير كونه يجلب عملة صعبة تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير، مشيرًا إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل.

وزير الزراعة تحقيق الاكتفاء الذاتي المحاصيل هدفنا

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