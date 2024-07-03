بعد تجديد الثقة.. السيرة الذاتية للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

أدى اللواء أركان حرب محمد سالمان الزملوط اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، منذ قليل، محافظا للوادي الجديد لفترة ثالثة ضمن المحافظين المستمرين في أداء عملهم خلال الفترة المقبلة.

ويشغل اللواء محمد الزملوط منصب محافظ الوادي الجديد منذ عام 2017، وهو من أقدم المحافظين، وكان يشغل قبلها قائد المنطقة الشمالية وله عدد كبير من الإنجازات في مجال تطوير البنية التحتية والمرافق.

ننشر السيرة الذاتية لـ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

_ اللواء محمد الزملوط من مواليد محافظة شمال سيناء، وينتسب إلى قبيلة البياضية.



تخرج من الكلية الحربية 1 / 4 / 1980، وتولى الوظائف القيادية في سلاح المشاة حتى قائد الفرقة 16 مشاة وحصل على ماجستير العلوم العسكرية.

_تخرج في الكلية الحربية برتبة ملازم وتدرج في الرتب حتى رتبة لواء.

-شغل منصب رئيس هيئة البحوث العسكرية من ديسمبر 2016 – فبراير 2017

-شغل منصب قائد المنطقة الشمالية العسكرية من يوليو 2014 – ديسمبر 2016.

_ شغل عدة مناصب عسكرية أبرزها رئيس هيئة البحوث العسكرية ورئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية.

_ شغل اللواء محمد الزملوط منصب محافظ الوادي الجديد منذ عام 2017

_ تم التجديد له في عام 2019، وتم تعيينه مرة ثالثة في حركة المحافظين 2024.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة.

وأدى المحافظون الجدد، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد أن أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء.