الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من "الأرصاد"

طقس حار
طقس حار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، خلال الساعات القليلة الماضية.

الأرصاد: استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدًا

"المحسوسة هتوصل 40".. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بأنَّ البلاد تشعد أجواءًا شديدة الحرارة  رطبة اليوم على أغلب الأنحاء، حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال اليوم فى الظل تتراوح مابين (37 -38) درجة  فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

حالة الطقس

كما تتراوح درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مابين (31 -32) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

موعد ذروة فصل الصيف

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على البلاد، مؤكدة بأن ذروة فصل الصيف تكون في شهري يوليو وأغسطس.

درجة الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأنَّ ارتفاع الحرارة والأجواء الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، مُشيرة إلى زيادة ارتفاعها بشكل تدريجي في شهري يوليو وأغسطس نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

وقال خبراء الأرصاد، إن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بشكل كبير، ممَّا يسبب ارتفاع في درجات الحرارة المحسوسة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنَّ بداية تأثير موجة شديدة الحرارة وسريعة والذروة الخميس 4 يوليو، حيثُ تشهد البلاد ارتفاع تدريجى للحرارة، ونشاط للرياح.

حالة الطقس غدا الخميس 4 يوليو 2024

ويسود غدًا الخميس طقس دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على السواحل الشمالية، دافئ على كاترين، حار لشديد الحرارة نسبيًا  على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على  باقي الانحاء نهارًا، معتدل لدافئ ليلا على كافة الانحاء.

إعلام لبنانى: تحليق كثيف للطيران الحربى الإسرائيلى فى أجواء صيدا والجنوب اللبنانى

بعد حلف اليمين.. محطات في مسيرة كريم بدوي وزير البترول الجديد

هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الحرارة حالة الطقس درجة الحرارة

مواد متعلقة

الأرصاد: استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدًا

"المحسوسة هتوصل 40".. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحى إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

محمود مرعي

الدكتور محمود عصمت.. وزير طاقة برؤية مستدامة

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة