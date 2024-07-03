موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.. تحذير من "الأرصاد"

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجى فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بأنَّ البلاد تشعد أجواءًا شديدة الحرارة رطبة اليوم على أغلب الأنحاء، حيث درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال اليوم فى الظل تتراوح مابين (37 -38) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

حالة الطقس

كما تتراوح درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مابين (31 -32) درجة على المناطق الساحلية، بينما تســجل على مناطق الجـنوب مابـين (39 -42) درجة مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

موعد ذروة فصل الصيف

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة على البلاد، مؤكدة بأن ذروة فصل الصيف تكون في شهري يوليو وأغسطس.

درجة الحرارة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، بأنَّ ارتفاع الحرارة والأجواء الحارة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، مُشيرة إلى زيادة ارتفاعها بشكل تدريجي في شهري يوليو وأغسطس نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ارتفاع كبير في درجات الحرارة

وقال خبراء الأرصاد، إن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بحرارة الطقس بشكل كبير، ممَّا يسبب ارتفاع في درجات الحرارة المحسوسة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد إلى أنَّ بداية تأثير موجة شديدة الحرارة وسريعة والذروة الخميس 4 يوليو، حيثُ تشهد البلاد ارتفاع تدريجى للحرارة، ونشاط للرياح.

حالة الطقس غدا الخميس 4 يوليو 2024

ويسود غدًا الخميس طقس دافئ لمائل للحرارة نسبيًا على السواحل الشمالية، دافئ على كاترين، حار لشديد الحرارة نسبيًا على الدلتا والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على باقي الانحاء نهارًا، معتدل لدافئ ليلا على كافة الانحاء.