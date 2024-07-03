الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس أناطوليوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القديس أناطوليوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة، الذي نصب  بطريركاً للقسطنطينيّة سنة 449. وكان من أعضاء مجمع خلقيدونية سنة 451. وانتقل إلى الله سنة 458.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "إنّ الصلاة علاقة مع الربّ من القلب إلى القلب... فصلاة التّأمّل القلبيّ التي تقام بصدق تدخل قلب الله وتحثّه على تحقيق رغباتنا. عندما نصلّي، فلننتقل بكليّتنا إلى الله: أفكارنا وقلبنا... حينها، ينحني الربّ ويأتي لمساعدتنا.

لذا، فلنصلِّ ولنأمل خيرًا. لا تضطرب، فالاضطراب لا يقود إلى أي مكان. إنّ الله رحوم، ويستمع لصلاتك. والصلاة هي سلاحنا الأساسي والأفضل. إنّها المفتاح الذي يفتح قلب الله. ينقصك أن تتوجّه إلى الرّب يسوع متكلّمًا من قلبك، لا من شفتيك فقط".

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

رئيس الإنجيلية يهنئ الحكومة والمحافظين الجدد بعد تأدية اليمين الدستورية

حدث في مثل هذا اليوم.. وضع ثوب العذراء في فلاخرني

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس يهوذا أحد السبعين رسولا

الأرثوذكس يحيون ذكرى نياحة القديس البابا بطرس الرابع البطريرك 34

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الثلاثاء الثالث عشر من زمن السنة

الأنبا عمانوئيل يجري زيارة رعوية إلى أسوان

شمامسة جدد وتكريم الخريجين في كنيستنا بسكرامنتو بـ "الأرشيديوسس"

الاحتفال بختام صلوات شهر قلب يسوع الأقدس بالقوصية

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

محمد الباز: نحن أمام ثورة حقيقية فى الحكومة المصرية (فيديو)

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد العسيري

خريطة جديدة للثقافة فى مصر

سارة الشلقاني

التهجير.. خدعة إسرائيل "القديمة الجديدة"

أحمد غنام

بين حكومتين.. تسليم وتسلم «احترافى»

ماجد حبته

حكومة تخفيف الأحمال

هبة مدين

دماء جديدة لحكومة 2024.. وتحية واجبة لوزير سابق

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

صور

مباراة الزمالك وفاركو في دوري نايل

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة