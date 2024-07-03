الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديس أناطوليوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القديس أناطوليوس رئيس أساقفة القسطنطينيّة، الذي نصب بطريركاً للقسطنطينيّة سنة 449. وكان من أعضاء مجمع خلقيدونية سنة 451. وانتقل إلى الله سنة 458.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "إنّ الصلاة علاقة مع الربّ من القلب إلى القلب... فصلاة التّأمّل القلبيّ التي تقام بصدق تدخل قلب الله وتحثّه على تحقيق رغباتنا. عندما نصلّي، فلننتقل بكليّتنا إلى الله: أفكارنا وقلبنا... حينها، ينحني الربّ ويأتي لمساعدتنا.

لذا، فلنصلِّ ولنأمل خيرًا. لا تضطرب، فالاضطراب لا يقود إلى أي مكان. إنّ الله رحوم، ويستمع لصلاتك. والصلاة هي سلاحنا الأساسي والأفضل. إنّها المفتاح الذي يفتح قلب الله. ينقصك أن تتوجّه إلى الرّب يسوع متكلّمًا من قلبك، لا من شفتيك فقط".