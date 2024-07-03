بلومبرج: مصر تحقق أكبر مكاسب في سوق السندات الدولارية بعد الحكومة الجديدة

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد في مصر وأداء الحكومة لليمين الدستورية تسببت في أكبر مكاسب لمصر في سوق السندات الدولارية على مستوى الأسواق الناشئة بالكامل، ويعد السبب الرئيسي في هذه المكاسب تعيين أحمد كوجاك وزيرًا للمالية، نظرًا للسمعة الطيبة والعلاقات القوية التي يتمتع بها بين المستثمرين الأجانب.

التشكيل الحكومي في مصر يعزز الإصلاح الاقتصادي ويقود سوق السندات لأكبر مكاسب

وتابعت الوكالة، أن أحمد كوجك وهو خبير اقتصادي سابق في البنك الدولي يعد صديق مقرب من المستثمرين الدوليين، إلى جانب مديرين تنفيذيين ومصرفيين سابقين في مناصب رئيسية أخرى، ووجوده كوزير للمالية تسبب في ارتفاع السندات الحكومية الدولارية بعد هذه الأخبار، مسجلة بعضًا من أكبر المكاسب في الأسواق الناشئة يوم الأربعاء.

وفي السوق الآجلة غير القابلة للتسليم - المستخدمة للتحوط ضد انخفاضات العملات - ارتفع عقد الجنيه لمدة 12 شهرا بأكبر قدر منذ أواخر أبريل.

وأضافت الوكالة أن مصر تعتبر الاقتصاد الأكبر في شمال إفريقيا وتجديد دماء وزير المالية بعد 6 سنوات من حكم محمد معيط الذي شغل المنصب منذ عام 2018 يعد أمر جيد للغاية.

وأشارت إلى أن التغييرات الإيجابية لم تتوقف عند وزير المالية، حيث يحل كريم بدوي، الذي عمل في شركة الخدمات النفطية الأمريكية العملاقة شلمبرجير NV طوال 28 عامًا، محل طارق الملا كوزير للطاقة، حيث يعزز وجوده محاولات مصر لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي وزيادة الصادرات لأوروبا.

وتابعت أن الحكومة الجديدة، التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تعد جزءًا من إصلاح شامل لتلبية الدعوات المتزايدة لإدارة اقتصادية جديدة تشرف على مخططات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت الوكالة، أن السندات السيادية الدولارية لمصر المستحقة في مارس 2049 حققت أكبر قدر منذ السادس من مارس، وهو اليوم الذي انخفض فيه سعر الجنيه وأعلنت السلطات اتفاق صندوق النقد الدولي، حيث شكلت الأوراق المالية في البلاد يوم الأربعاء 14 من أكبر 20 رابحة على مؤشر بلومبرج لإجمالي العائد السيادي للأسواق الناشئة.

وقال مسؤولون إن الأولويات الرئيسية للحكومة القادمة ستكون الحد من التضخم وتعزيز نمو القطاع الخاص وخفض الإنفاق وإرساء أسس أعمق للتنمية المستدامة.

ويتضمن ذلك المزيد من التمويل للصحة والتعليم، فضلا عن زيادة الجهود لتوسيع البصمة الحضرية لدولة تعيش أغلبيتها في منطقة دلتا النيل وعلى طول ضفاف النهر.

وأشارت الوكالة الأمريكية، إلى أن الحكومة الجديدة، التي تضم نائبين لرئيس الوزراء، تعكس محاولة لجلب مسؤولين يتمتعون بمؤهلات راسخة في القطاع الخاص أو أولئك الذين يتمتعون بخلفيات اقتصادية وتحليلية قوية، على سبيل المثال، يتولى شريف فاروق، الرئيس السابق لبنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، منصب وزير التموين، وسيكون مسؤولًا عن مشتريات القمح في أحد أكبر المستوردين في العالم.

وأضافت أنه تم إحياء وزارة الاستثمار وسيديرها حسن الخطيب، وستشمل حقيبة التجارة بعد تقسيم وزارة الصناعة والتجارة، مع دمج مكون الصناعة مع وزارة النقل، وشغل وزير الاستثمار الجديد مناصب عليا في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بين عامي 2012 و2023، بما في ذلك منصب المدير الإداري، كما حل الدبلوماسي المخضرم بدر عبد العاطي محل سامح شكري وزيرا للخارجية، بينما تولى الفريق عبد المجيد صقر منصب وزير الدفاع خلفا لمحمد زكي.