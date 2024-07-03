وزير التموين: خدمة المواطن على رأس أولوياتنا فى المرحلة المقبلة

في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" عقب أداء اليمين الدستورية، أكد وزير التموين شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن شعار الوزارة في المرحلة المقبلة هو خدمة المواطن قدر المستطاع.

وأوضح الوزير أن العمل داخل الوزارة سيبدأ فورًا وعلى قدم وساق، مع وعد بأن المواطن سيشعر بالنتائج سريعًا. وأكد أن الوزارة ستولي اهتمامًا كبيرًا بقضية ضبط الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية، وأشار إلى أن ضبط الأسعار يتطلب تعاونًا وثيقًا مع وزارتي الزراعة والمالية، مشيرًا إلى الجهود المشتركة مع وزارة الاتصالات لضبط عملية الدعم النقدي والعيني بشكل تكنولوجي.

وقال "فاروق" إن ملف التموين من أهم الملفات الوطنية في مصر، كونها مسئولة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، مؤكدًا أنه سيبدأ العمل من اليوم، بعد حلف اليمين الدستورية مباشرة.

وأضاف فاروق لـ"الدستور"، أنه تلقى توجيهات رئاسية عاجلة بتوفير السلع وضبط الأسعار والأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه على رأس الملفات التي ستحصل على أولويته الفترة المقبلة، بالتعاون في كل ملف منها مع عدد من الوزارات، خصوصًا وزارتي الزراعة والمالية، حتى يشعر المواطن بضبط السوق والأسعار.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين والتجارة الداخلية السابق الدكتور علي المصيلحي، سينتظر وزير التموين الجديد بعد حلف اليمين لتسليمه الوزارة، تسليمًا مُشرفًا.

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الدكتور شريف فاروق صاحب خبرة مصرفية لمدة تزيد على 30 عامًا فى إعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تطوير العمل وتأهيل المديرين والمتخصصين والخدمات المصرفية للأفراد وفى البنوك الخاصة وإدارة شبكات الفروع وإدارة مخاطر الائتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات، بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.

كان الدكتور شريف فاروق قد شغل منصب نائب أول رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لهيئة بنك ناصر الاجتماعى، حيث استطاع خلال فترة توليه المنصب قيادة التغيير والتطوير وإعادة الهيكلة بالبنك، كما عمل فى البنك المصرى الخليجى بالقاهرة خلال الفترة من 2006-2007 حتى فبراير 2017، وكذلك فى البنك الوطنى للتنمية– القاهرة (المسمى حاليًا بمصرف أبوظبى الإسلامى خلال الفترة من مايو 2004 حتى 2007، كما عمل فى البنك المصرى الأمريكى– القاهرة (كريدى أجريكول) خلال الفترة من سبتمبر 1989 حتى مايو 2002.

وحصل الدكتور شريف فاروق على بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة جامعة عين شمس فى 1987، كما حصل على ماجستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية تخصص بنوك (الصناعة المصرفية) في 2009، ودكتوراه فى إدارة الأعمال من جامعة عين شمس.

وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدى أهم وزارات الحكومة المصرية المسئولة عن تلبية احتياجات المواطنين من الاحتياجات الأساسية كالسلع التموينية، والخبز، وأنابيب الغاز، حيث تضمن وصول الدقيق الخبز البلدي من الأفران (القمح)، أنابيب البوتاجاز من المستودعات (الغاز الطبيعي)، والسلع التموينية من المتاجر (الزيت والسكر والأرز وغيرها) بالدعم المناسب والجودة العالية، كما تنسق مع وزارات أخرى منها وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.