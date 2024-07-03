بعد تجديد الثقة.. محافظ بنى سويف: سعيد باستمرارى بين أبناء المحافظة

أدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن تغييرات كبيرة في الحقائب الوزارية وحركة المحافظين، حيث أدى محافظ بني سويف اليمين الدستورية بمقر رئاسة الجمهورية، بعد تجديد الثقة واستمراره محافظًا للإقليم.

وأعرب محافظ بني سويف عن بالغ تقديره للقيادة السياسية والحكومة على تجديد الثقة باستمراره محافظًا للإقليم، معبرًا عن امنتانه للرئيس عبدالفتاح السيسي لثقته في شباب مصر ودعمه اللامحدود لهم من أجل تمكين فعلي والاستعانة بهم في إدارة الدولة في مختلف الملفات والأماكن القيادية، وأدعو الله أن يوفقني ويوفق شباب مصر جميعًا في أن نكون عند ثقة قيادتنا السياسية وعند تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

أشار محافظ بني سويف، إلى سعادته الكبيرة باستمرار تواجده بين أبناء بني سويف الذين وجد منهم، كل الحب والإخلاص والتجاوب فيما يتعلق بدعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطن ووعيهم المميز تجاه كل القضايا الوطنية والتنموية، وموجهًا كل الشكر والتقدير والاحترام لكل فئات المجتمع السويفي سواء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأحزاب والنقابات والمرأة والإعلام، فضلًا عن المجتمع المدني المتعاون والمتفاني في خدمة المحافظة، والوعي والحس الوطني الذي يسود أهالي المحافظة الأفاضل.

وحصلت "الدستور" على السيرة الذاتية لمحافظ بني سويف بعد تجديد الثقة له:

مواليد محافظة القاهرة في 13 أكتوبر 1985

حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة عين شمس عام 2009

ماجستير جراحة العظام عام 2017

دبلوم الطب الرياضي مركز التعليم المستمر عام 2018

دبلوم إدارة المستشفيات AUC. 2019

مستشفيات الشرطة ـ وزارة الصحة2011 حتى 2018

نائب محافظة بورسعيد من عام 2018 حتى 2019

ماجستير إدارة الأعمال الأكاديمية العربية 2022

تم تعينه محافظًا لبني سويف كأصغر محافظ فى الحركة السابقة عام 2019، وتم تجديد الثقة له فى الحركة الجديدة للمحافظين.