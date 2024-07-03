توزيع درجات الكيمياء تالتة ثانوي 2024.. وموعد أخر امتحانات الطلاب

ننشر للطلاب توزيع درجات الكيمياء تالتة ثانوي 2024 والذي زاد البحث عنها عبر مواقع البحث الإلكترونية العالمية وذلك قبل أيام من انعقاد الامتحانات لطلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم، رياضة) حيث امتحن الطلاب المواد خارج المجموع و4 مواد دراسية من المضافة للمجموع.

توزيع درجات الكيمياء تالتة ثانوي 2024

جاء توزيع درجات الكيمياء تالتة ثانوي 2024 وفقا لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشعبة العلمية خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024 كما يلي:-

درجات الكيمياء العضوية 22 درجة.

درجات الكيمياء الكهربائية 11 درجة.

التحليل الكيميائي 10 درجات.

الاتزان الكيميائي 9 درجات.

عناصر الانتقالية 9 درجات.

الدرجة النهائية للمادة من 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

عدد الأسئلة المقالية سؤالين لكل سؤال بدرجتين والأسئلة الموضوعية 44 سؤال مخصص لها 56 درجة منها 32 سؤال له درجة واحدة و12 سؤال لها درجتان.



موعد امتحان مادة الكيمياء الثانوية العامة 2024

ينعقد امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024 وفقا للجدول الزمني المعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم السبت المقبل الموافق 6 يوليو 2024 لطلاب الشعبة العلمية (علوم، رياضة) والتي تعد من المواد العلمية.

وبذلك لم يعد متبقي من جدول الشعبة العلمية علوم سوى مادة الجيولوجيا وعلوم البيئية والأحياء حيث ينهي الطلاب امتحاناتهم يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو الجاري وفقا الجدول الزمني المعتمد.

فيما يتبقى للطلاب الشعبة العلمية رياضة مواد الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل والاستاتيكا والديناميكا حيث تنتهي كافة امتحانات الطلاب يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2024 الجاري وفقا الجدول الزمني المعتمد رسميا.

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