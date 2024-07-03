المجلس التنفيذي لنقابة البترول يهنئ محمد جبران بمنصب وزير العمل

قدم أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، التهاني لمحمد جبران وزير العمل، وذلك لثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل في الحكومة الجديدة التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولى تشكيلها.

وأعرب أعضاء المجلس التنفيذى لنقابة البترول عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز قطاع البترول، والعمل النقابي المصري، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصري.

نقابة البترول: “جبران” يسعى دائما لمطالب العمال داخل قطاع البترول القطاعات الأخرى

وأشاد المجلس التنفيذي، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والسعى الدائم لمطالب العمال داخل قطاع البترول وجميع القطاعات الأخرى.

وأكد أعضاء المجلس التنفيذى لنقابة البترول، أن اختيار أحد، كوادر العمل النقابي، واحد أبناء قطاع البترول يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل باطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وتمنى المجلس التنفيذى لنقابة البترول التوفيق للاستاذ محمد جبران في مهامه الجديدة خاصة وأنها فترة هامة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد من خلال الحوار الاجتماعي الذي كان يشارك به جبران ممثلا عن عمال مصر، ويعي جيدا متطلبات العمال في هذه المرحلة وأهمية اصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين أطرافه.

وأدى محمد جبران، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي شملت تغييرًا لعدد من الحقائب الوزارية.

وشغل "جبران" العديد من المناصب ذات الصلة بقضايا العمل والعمال على المستوى المحلي والعربي والدولي، من بينها رئاسته النقابة العامة للبترول، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، ونائب رئيس الاتحاد العالمي للنقابات.