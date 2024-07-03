الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل شوربة الخضار.. تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية

شوربة الخضار
شوربة الخضار

تزايد علميات البحث طريقة عمل شوربة الخضار التي  تعد من أهم الأطباق الصحية التي ينصح بها للجميع للحصول على صحة أفضل، لانه أهم أنواع الشوربة التى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، تعرف على طريقة عملها في منزلك بوصفات مختلفة.

txt

طريقة عمل شوربة السي فود.. وفوائد تناولها بشكل مستمر

مقاديرعمل شوربة الخضار

1-بصلة كبيرة.

2-ثمرتان من الطماطم.

3-كوب من الفاصولياء الخضراء.

4-ثلاث فصوص ثوم.

5-كوب من البازلاء.

6-ثمرة من البطاطس.

7-ملعقتان من زيت الزيتون.

8-ملح وفلفل أسود.

9-ملعقة صغيرة كمون.

10-ملعقة صغيرة من البهارات.

11-مكعب مرقة.

12-كمية من الماء.

طريقة عمل الأيس كوفي في المنزل.. استمتع بمذاق القهوة المثلجة اللذيذة

طريقة عمل الزلابية... تعرفي على أفضل وصفات الزلابية

طريقة عمل كباب الحلة في المنزل وتمتعوا بمذاقه الشهي

طريقة عمل الكشري المصري احسن من المحلات

طريقة تجهيز شوربة الخضار

  • الخطوة الاولي: فى طبق على النار نضع زيت الزيتون، ويضاف إليه البصل المفروم ويقلب على النار.
  • الخطوة الثانية: نضيف الثوم مع التقليب حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي .
  • الخطوة الثالثة: نقوم بتقطع الخضروات ونضع البطاطس والجزر وتضاف البازلاء والفاصوليا والطماطم.
  • الخطوة الرابعة: تترك المكونات على النار الهادئة لمدة لا تقل عن 15 دقائق مع استمرار التقليب.
  • الخطوة الخامسة: نضيف إليها الكمون والبهارات والفلفل الأسود ومكعب المرقة مع استمرار التقليب.
  • الخطوة السادسة: نضيف الماء وتترك المكونات على النار حتى النضج لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

الطريقة الثانية لعمل شوربة الخضار

  • الطريقة الاولي نوضع الزيت في حلة ويترك حتى يسخن، ويتم تحمير البصل به حتى نحصل على اللون الاصفر .
  • الطريقة الثانية نوضع الزنجبيل والثوم مع استمرار  التقليب.
  • الطريقة الثالثة نضيف الجزر واستمرار التقلب لجميع الكونات.
  • الطريقة الرابعة نضيف إليها الماء ويترك على النار لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
  • الخطوة الخامسة تترك شوربة الخضروات حتى تبرد.
  • الخطوة السادسة نضعها فى الخلاط الكهربائى وتخلط جيدًا.
  • الخطوة السابعة نضيف إليها الكريمة وتتبل بالملح والفلفل، ويترك على النار قليلًا حتي الطهي.
شوربة الخضار العناصر الغذائية المفيدة طريقة تجهيز شوربة الخضار زيت الزيتون

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة