طريقة عمل شوربة الخضار.. تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية

تزايد علميات البحث طريقة عمل شوربة الخضار التي تعد من أهم الأطباق الصحية التي ينصح بها للجميع للحصول على صحة أفضل، لانه أهم أنواع الشوربة التى تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، تعرف على طريقة عملها في منزلك بوصفات مختلفة.

مقاديرعمل شوربة الخضار

1-بصلة كبيرة.

2-ثمرتان من الطماطم.

3-كوب من الفاصولياء الخضراء.

4-ثلاث فصوص ثوم.

5-كوب من البازلاء.

6-ثمرة من البطاطس.

7-ملعقتان من زيت الزيتون.

8-ملح وفلفل أسود.

9-ملعقة صغيرة كمون.

10-ملعقة صغيرة من البهارات.

11-مكعب مرقة.

12-كمية من الماء.

طريقة تجهيز شوربة الخضار

الخطوة الاولي: فى طبق على النار نضع زيت الزيتون، ويضاف إليه البصل المفروم ويقلب على النار.

الخطوة الثانية: نضيف الثوم مع التقليب حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي .

الخطوة الثالثة: نقوم بتقطع الخضروات ونضع البطاطس والجزر وتضاف البازلاء والفاصوليا والطماطم.

الخطوة الرابعة: تترك المكونات على النار الهادئة لمدة لا تقل عن 15 دقائق مع استمرار التقليب.

الخطوة الخامسة: نضيف إليها الكمون والبهارات والفلفل الأسود ومكعب المرقة مع استمرار التقليب.

الخطوة السادسة: نضيف الماء وتترك المكونات على النار حتى النضج لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

الطريقة الثانية لعمل شوربة الخضار