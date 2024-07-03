البلشى يوقع بروتوكولًا مع اتحاد الناشرين لإقامة "معرض كتاب" بالنقابة

وقع نقيب الصحفيين خالد البلشي منذ قليل بروتوكولا مع اتحاد الناشرين المصريين برئاسة فريد زهران وذلك لإقامة معرض كتاب بنقابة الصحفيين، وذلك بمقر اتحاد الناشرين بوسط القاهرة.

بروتوكول اتحاد الناشرين ونقابة الصحفيين

حضر حفل توقيع البروتوكول أعضاء مجلس اتحاد الناشرين المصريين ومنهم محمود عبد النبي ونيفين التهامي ومحمد خلف ومحمد عبد المنعم وأحمد بدير وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل ومحمد الجارحي.

ونصت بنود البروتوكول على استمراريته لمدة ٣ سنوات قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وأن يلتزم الاتحاد والنقابة بتنظيم عدة معارض على مدار العام بنقابة الصحفيين على أن يلتزم الاتحاد بقيام الناشرين بمنح خصم خاص لأعضاء النقابة وتسهيل إمكانية تقسيط الشراء لهم بضمان جهات عملهم.

حملات إعلامية

ومن ضمن بنود البروتوكول أن تلتزم نقابة الصحفيين بتوفير المكان والموقع الملائم لتنظيم تلك المعارض في التوقيتات التي يتفق عليها الطرفان، وعمل الدعاية المناسبة لتلك المعارض من خلال حملات إعلامية بمختلف الصحف والجرائد والمواقع الإخبارية.

وأن تقوم نقابة الصحفيين بتقديم كافة المشورة والدعم للناشرين والصحفيين من الطرفين كل عن طريق جهته، وتقديم اتحاد الناشرين المصريين لنقابة الصحفيين المشورة والدعم في أعمال الشحن والطباعة وغير ذلك من الخدمات التي يمنحها الاتحاد لأعضائه.

البرنامج المهنى

واشتمل البروتوكول على دعوة الصحفيين للاشتراك في البرنامج المهني والورش والمؤتمرات التي ينظمها الاتحاد وكذلك الأنشطة المختلفة خاصة ما يدعم منه حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأخيرا النزاعات بين الاتحاد والنقابة يتم حلها وديا بإشراف الجهتين.

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