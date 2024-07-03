وزير الاستثمار: نستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات وحل أزمات المصدرين

كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن أولويات المرحلة المقبلة وفي ضوء المتغيرات المحلية والدولية هو زيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير، وذلك من خلال التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وجعل البيئة الاستثمارية منافسة ومراعاة التنافسية في المنطقة مع جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطى الفجوات الموجودة.

مضاعفة الصادرات وحل مشاكل المصدرين

وأشار الوزير في تصريحات له عقب حلف يمين تولي الوزارة، أن الملف الثاني هو ملف التجارة الخارجية وزيادة، بل مضاعفة الصادرات، وحل مشاكل المصدرين، وزيادة قاعدة المصدرين وفتح أسواق جديدة مع جذب شركات صناعية للتصدير من مصر لامية ذلك في التوظيف وتوفير فرص العمل.

بحث آليات تحسين البيئة الاستثمارية في مصر

وأشار حسن الخطيب أن المجموعة الوزارية ستجلس سويا لبحث آليات تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، ومواجهة التحديات بهدف جذب ومضاعفة أرقام الاستثمار الأجنبي، لافتا أن ارقام الصادرات متدنية في الفترة الأخيرة مقارنة بالإمكانيات، وهناك فرص لمضاعفة الأرقام من خلال تحسين البيئة، وحل مشكلات المصدرين، وبالتالي من المهم أن تعمل الحكومة كلها على هذين الملفين.

أوضح إلي أهمية تفعيل الشباك الواحد وتسهيل مهمة المستثمر "لافتا" أنا دورى خدمة الشركات والمستثمرين، وتسهيل مهمتهم لأن الشركات توفر فرص عمل وتزيد الصادرات".