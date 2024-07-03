الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حازم إمام: تواصلنا مع الننى وياسر إبراهيم للوجود فى أوليمبياد باريس

النني
النني

كشف حازم إمام عضو اتحاد الكرة، عن تواصلهم مع لاعبين جدد للانضمام إلى قائمة المنتخب الأوليمبي التي تشارك في أوليمبياد باريس.

وقال "إمام" في تصريحات إذاعية، منذ قليل، على "أون سبورت إف إم": "منتخب مصر الأوليمبي لديه مشاكل كبيرة جدًا تتعلق بالثلاثي فوق السن، أحمد سيد زيزو سينضم، وروجيرو ميكالي مصمم على ضم محمد عبدالمنعم والمنتخب يحتاج لمدافع".

وأضاف: "يوجد تواصل مع محمد النني من أجل المشاركة في الأوليمبياد واللاعب يدرس الأمر، وقد نرى ياسر إبراهيم ضمن قائمة المنتخب الأوليمبي".

وتواصل مسئولو اتحاد الكرة مع حمدى فتحى، صباح اليوم من أجل قيده فى القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى، ووافق اللاعب من حيث المبدأ، لكن إدارة ناديه رفضت مشاركة اللاعب مع المنتخب الأوليمبى. 

ووضع مسئولو نادى الأهلى، البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فى ورطة، قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الأوليمبى بحلول الساعة الثانية عشرة مساء اليوم.

ورفض الأهلى انضمام أى لاعب من كبار السن لقائمة المنتخب الأوليمبى التى ستخوض فعاليات دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤ التى تنطلق نهاية الشهر الجارى، الأمر الذى يضع ميكالى فى حيره من أمره بعدما كان يأمل فى مشاركة لاعب أو اثنين من الأهلى فى تشكيلة المنتخب، يمثلان عنصر الخبرة.

ومن المقرر أن يرسل ميكالى القائمة النهائية للمنتخب الأوليمبى، خلال ساعات، لكنه أصبح فى غاية الاستياء بسبب موقف الأهلى، بعدما قام من قبل بقيد ٤ لاعبين من الأهلى فى القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبى، من بين ١٠ لاعبين كبار، وفى الأخير لم يتمكن من ضم أى لاعب منهم.

وشهدت القائمة الأولية للمنتخب الأوليمبى قيد ١٠ لاعبين فوق السن الأوليمبى، من بينهم ٤ لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومحمد عبدالمنعم وإمام عاشور.

وخلال الساعات الماضية حدثت اتصالات مكثفة بين مسئولى اتحاد الكرة ومسئولى الأهلى بشان الموافق على انضمام الثنائى إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم، وكان رد الأهلى حاسما بالرفض التام، ما دفع ميكالى للمطالبة بضم حارس من بين الشناوى أو شوبير، لكن الرد أيضا جاء بالرفض.

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