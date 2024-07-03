رئيس "مياه مطروح" يتابع إزالة التعديات على الخط الناقل بالضبعة

أجرى الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، زيارة ميدانية لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الخط الناقل الرئيسي للمياه، وذلك في إطار جهود تحسين وصيانة شبكات المياه بمحافظة مطروح.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد، أهمية تلك الجهود في ضمان توفير المياه بشكل مستمر وآمن لسكان المدينة، مشيرًا إلى أن إزالة التعديات تأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف حملات إزالة التعديات

وأشار إلى تكثيف الحملات لإزالة التعديات مدعومة من الجهات الأمنية بكل مناطق المحافظة للتغلب على كميات الفاقد الكبيرة، موضحًا أن اللجنة تمكنت من رصد وإزالة عدد من الوصلات الخلسة وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد على استمرار ومتابعة أعمال لجنة التعديات لإزالة ورصد اية تعديات على الخطوط الناقلة للمياه والتي تعد سببا رئيسيا في إهدار وسرقة كميات كبيرة من مياه الشرب والتي من المفترض وصولها إلى المواطنين من خلال شبكات المياه، وبالتالي تتسبب في حدوث نقص في كميات المياه وظهور أزمة نقص المياه في بعض المناطق والتي يجب التصدي لها بكل الطرق الفنية والقانونية.

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