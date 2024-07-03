الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بأسهل طريقة.. خطوات تحضير آيس كريم مختلف في المنزل

تحضير آيس كريم
تحضير آيس كريم

تعتبر الآيس كريم من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة في فصل الصيف. تحضير الآيس كريم في المنزل يمكن أن يكون تجربة ممتعة وسهلة. نقدم لكم اليوم طريقة تحضير آيس كريم بنكهات مختلفة وبخطوات بسيطة.

المكونات الأساسية لعمل آيس كريم 

  • كريمة الخفق: كوبان.
  • حليب مكثف محلى: علبة واحدة.
  • فانيليا: ملعقة صغيرة.
  • نكهات مختلفة (مثل الفراولة، الشوكولاتة، الفانيليا، وغيرها).

طريقة عمل الآيس كريم فى البيت

 طريقة التحضير الآيس كريم

 الخطوة الأولى: تجهيز المكونات الأساسية

1. في وعاء كبير، نخفق كريمة الخفق حتى تصبح كثيفة وقوامها يشبه الكريمة المخفوقة.

2. نضيف الحليب المكثف المحلى إلى الكريمة المخفوقة ونخلط بلطف حتى يتجانس الخليط.

3. نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا ونستمر في الخلط.

الخطوة الثانية: إضافة النكهات

يمكن تحضير آيس كريم بنكهة مختلفة بإضافة المكونات المفضلة لديك:

آيس كريم الفانيليا: نكتفي بالخليط الأساسي مع إضافة المزيد من الفانيليا إذا رغبت.
آيس كريم الشوكولاتة: نضيف 100 جرام من الشوكولاتة المذابة إلى الخليط الأساسي ونخلط جيدًا.

آيس كريم الفراولة: نهرس كوبًا من الفراولة الطازجة أو المجمدة ونضيفها إلى الخليط الأساسي ونخلط جيدًا.

آيس كريم المانجو: نهرس كوبًا من المانجو ونضيفه إلى الخليط الأساسي.

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طريقة تحضير الآيس كريم للأطفال في المنزل بنكهات مميزة

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طريقة عمل الآيس كريم فى البيت

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احذر منح الطفل الآيس كريم خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة

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طريقة عمل الأيس كريم في البيت.. بطريقة سهلة

 الخطوة الثالثة: التجميد

1. نضع الخليط في حاوية محكمة الإغلاق.

2. ندخل الحاوية إلى الفريزر لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل تركها طوال الليل للحصول على قوام أفضل. النصائح:

- يمكن إضافة قطع من الفاكهة أو الشوكولاتة أو المكسرات للحصول على نكهة وقوام مميزين.

- لتحصل على آيس كريم أكثر نعومة، يمكن إخراج الخليط من الفريزر بعد ساعتين وخفقه مرة أخرى ثم إعادته إلى الفريزر.

بمجرد أن يتماسك الآيس كريم، يمكن تقديمه في أكواب أو مخاريط مع تزيينه بصلصات الفواكه أو الشوكولاتة.

تحضير الآيس كريم في المنزل ليس فقط ممتعًا بل يسمح لك بالتحكم في المكونات والنكهات للحصول على تجربة فريدة ولذيذة.

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