وزير العدل: التيسير على المتقاضين أهم أولوياتنا الفترة المقبلة

أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الوزارة تسعى لتنسيق مكثف مع الوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة.

وأوضح الوزير، في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستورية، أن هدف الوزارة خلال الفترة المقبلة هو مساعدة أي مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقاري لإنجاز خدمته بسهولة ويسر.

وبيّن أن المواطنين الذين يدخلون ساحات المحاكم، سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم، مدعين أو مدعى عليهم، يحتاجون إلى التيسير في الحصول على حقوقهم، مشددًا على أن المتهم يجب أن يتمتع بضمانات وحقوق يقرها القانون والدستور.

وأكد أن وزارة الداخلية تمثل الأساس الذي تُبنى عليه الإجراءات الجنائية لضمان تحقيق العدالة.

وأدى المستشار عدنان فنجري اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عمر مروان ضمن التشكيل الوزاري الجديد 2024.

ولد فنجري في قوص بمحافظة قنا، وسبق أن شغل منصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضوية مجلس القضاء الأعلى، كما تولى مناصب رئيس محكمة استئناف قنا وأسيوط، وكان مساعدًا للنائب العام لشئون التفتيش القضائي، ويتمتع بسمعة طيبة وكفاءة عالية داخل المنظومة القضائية.