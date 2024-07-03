الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب أحمد إدريس: توجيهات الرئيس السيسى للحكومة الجديدة واضحة وصريحة.. والمواطن أولًا

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب

هنأ النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الحكومة والوزراء الجدد بمناسبة أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن التشكيل الجديد للحكومه اليوم، مؤكدًا  أن الحكومة الجديدة أمامها الكثير من  التحديات الكبيرة في الفترة الحالية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

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التشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين

وأوضح النائب أحمد إدريس في تصريحات صحفية أن التشكيل الحكومي الجديد، جاء مجددًا لآمال الكثيرين، فالتشكيل الوزاري الجديد وحركة المحافظين يسهمان في تطوير الأداء التنفيذي من أجل مستقبل أفضل.

 

ملفات الأمن القومي

وأكد النائب أحمد إدريس أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة واضحة وصريحة، وتأتي على رأسها الاهتمام بملفات الأمن القومي لما تشهده المنطقة من أحداث متواترة، خاصة في قرب الحدود المصرية من كل الاتجاهات، وكذلك أيضًا الاهتمام باستكمال جهود مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، للتخفيف عن معاناة المواطن وحرصه على العمل من أجل تخفيف الأعباء عن كاهله، وتأكيده على ذلك للحد من المعاناة التي يعيشها.
وطالب "إدريس" الحكومة الجديدة، بضرورة إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تم الانتهاء منها مؤخرًا، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات المهمة على رأسها القوانين المتعلقة بالمجالس النيابية وعودة المجالس المحلية، وكذلك العمل إنهاء توصيات الحوار الوطني التى تتعلق بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب سرعة تنفيذ التوصيات التى ستخرج من الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة بما تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي التشكيل الجديد للحكومة حياة كريمه حزب حماة الوطن مجلس النواب

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