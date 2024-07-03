الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بسرقة 3 بطاريات من أبراج الاتصالات فى مدينة 6 أكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة أكتوبر، اليوم الأربعاء، بحبس المتهمين بسرقة 3 بطاريات ليثيوم من أحد أبراج الاتصالات في مدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت ألقت قوات الأمن القبض على سائق، عاملَين؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة ٣ بطاريات ليثيوم من أحد أبراج الاتصالات "بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر" وبحوزتهم السيارتان المُستخدمتان في ارتكاب الواقعة، مبلغ مالي من قيمة بيع البطاريات.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتصريف المسروقات لدى عميلين سيئا النية "تم ضبطهما" اعترفا ببيع المسروقات و4 بطاريات ليثيوم آخرين قاموا بالاستيلاء عليها من برج آخر لعميل سيئ النية عامل، ضُبط وبحوزته متحصلات واقعتي السرقة. 

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة أكتوبر أبراج الاتصالات تحريات المباحث سرقة

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