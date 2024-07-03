الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وفاركو الليلة

الزمالك
الزمالك

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وفاركو في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل الزمالك المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 37 نقطة بعدما لعب 22 مباراة حقق الفوز في 11 لقاءً وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعدما لعب 28 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مباريات وخسر 13 مباراة وسجَّل لاعبوه 27 هدفًا، وتلقت شباكه 40 هدفًا.

رجال الامن الزمالك وفاركو مباراة ستاد برج العرب الأسبوع التاسع والعشرين الدورى المصرى

مواد متعلقة

"ع - 666".. مزاد على لوحة سيارة بنصف مليون جنيه

الأمن يكشف ملابسات تعاطي مجموعة من الأشخاص المواد المخدرة

ضبط متهم تتبع سيدة وضربها فى الشارع بمدينة الشروق

خادمة وراء سرقة مجوهرات وأموال من شقة عماد متعب

ضبط صاحب مقهى بحوزته 18 قطعة حشيش بالشروق

انتهت المهلة المحددة.. كيف تعاملت الداخلية مع الوافدين لتجديد الإقامة؟

«الداخلية» تكشف حقيقة استعراض شخص بسيارته على الطرق السريعة

ضبط 4 متهمين بغسل 300 مليون جنيه من تجارة المخدرات

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة