الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة غدًا

الأرصاد
الأرصاد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع غدًا أن يشهد استمرار ارتفاع في نسب الرطوبة، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدًا الخميس: 

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 27، 

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، 

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23،

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26،

قنا العظمى 42 درجة والصغرى 29، 

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.

ارتفاع درجات الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس 4-7-2024

 

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حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.
وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

المدينة العظمى الصغرى 
القاهرة 37 26
العاصمة الإدارية 37 25 
6 أكتوبر 37 25
بنها 37 25 
دمنهور 34 24 
وادي النطرون 36 24 
كفرالشيخ 35 24
المنصورة 35 24 
الزقازيق 37 26 
شبين الكوم 36 24 
طنطا 35 24 
دمياط 32 24 
بورسعيد 34 24
الإسماعيلية 38 24
السويس 37 24
العريش 35 23 
رفح 33 23 
رأس سدر 38 26 
نخل 36 20 
كاترين 33 16 
الطور 36 26 
طابا 36 26 
شرم الشيخ 39 30 
الإسكندرية 33 23 
العلمين 32 22 
مطروح 32 23 
السلوم 35 23 
سيوة 41 22 
رأس غارب 38 29 
الغردقة 40 30 
سفاجا 41 30 
مرسى علم 40 30 
شلاتين 39 28 
حلايب 36 29 
أبورماد 38 28 
رأس حدربة 34 27 
الفيوم 37 24 
بني سويف 38 24 
المنيا 39 24 
أسيوط 40 25 
سوهاج 41 26 
قنا 42 29 
الأقصر 42 29 
أسوان 43 29 
الوادي الجديد 41 25 
أبوسمبل 42 28 
 

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