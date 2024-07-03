بعد تجديد الثقة فيه.. وزير الشباب: لدينا تحديات وخطط وبرامج سنعمل عليها

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنني سعيد بتواجدي في التشكيل الحكومي الجديد، وأشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على تجديد ثقته فيّ.

خطط وبرامج وزارة الشباب والرياضة

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال حواره لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن الوزارة أمامها الكثير من التحديات والخطط والبرامج التي ستعمل عليها جاهدة الفترة المقبلة.

وأضاف في حديثه، أن وزارة الشباب والرياضة من الوزارات المحورية، وتعمل وفق رؤية ومنهج متوافق مع خطة الدولة ٢٠٣٠.



وتابع: "مهمتنا إكمال بناء الإنسان والرؤية المتكاملة للشخصية البدنية والعقلية والنفسية والاجتماعية".



واستطرد: "الوزارة معنية بالجانب الاقتصادي للشاب المصري، وكذلك مستواه الاجتماعي والتعليمي والثقافي، وتفاعله مع المجتمع المصري، كما تهتم الوزارة ببناء الإنسان وريادة الأعمال".

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تتعامل مع منهج سني من ٥ لـ٤٠ عامًا وتتغير البرامج وفق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية.

استضافة الأحداث الرياضية الدولية

وذكر أن مصر تحرص على أن تكون مصدرًا لاستضافة الأحداث الدولية الرياضية، معبرًا: "نستعد للأليمبياد هذا الشهر، ونحن على أتم استعداد لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية".

وأكد أن الوزارة استطاعت تغيير الصورة الذهنية المتعلقة بأن كرة القدم وحدها هي رياضة البطولة، كما نجحت الوزارة في تحقيق التفاعل المطلوب بين الكيانات الشبابية والمجتمع.

واستكمل: "نتعامل في ريادة الأعمال مع الجامعات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك، ولدينا آليات لهيئات شبابية تم تطويرها بشكل كبير، وتعاملنا مع النظام الخاص في التطوير".

وقال: "لدينا ما يقرب من ٥ آلاف مركز شباب في مختلف أنحاء الجمهورية، وكنا نحرص على أن تكون هذه المراكز الشبابية مراكز مجتمعية، وأطلقنا عليها مراكز التنمية الشبابية، وبالتالي هذه المراكز تتعامل مع الأسرة والقطاعات العمرية المختلفة".