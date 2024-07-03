الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس إدارة اتحاد عمال مصر يهنئ محمد جبران بمنصب وزير العمل

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل

رحب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باختيار رئيسه محمد جبران وزيرا للعمل، وبثقة القيادة السياسية به واختياره وزيرا للعمل في الحكومة الجديدة التى كلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتولى تشكيلها.

وأعرب أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال عن سعادتهم لثقة القيادة السياسية في رمز من رموز العمل النقابي المصري، ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قيادات التنظيم النقابي المصري.

اتحاد العمال يشيد بأداء "جبران" خلال فترة توليه 

وأشاد مجلس إدارة اتحاد العمال، بما قام به محمد جبران من خطوات من أجل النهوض بالمؤسسات التابعة للاتحاد والاتحادات المحلية العمالية بكافة المحافظات، وحرصه علي تطوير أداء الإعلام العمالي ليصبح لسان حال العمال من خلال إحياء جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعودة صدورها مجددا بعد توقف دام لست سنوات.

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محمد جبران يؤدى اليمين الدستورية وزيرًا للعمل

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن التنظيم النقابي يقف دائما داعما للدولة المصرية والقيادة السياسية ويقدر خطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين ظروف المواطن المصري.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن اختيار أحد أبناء التنظيم النقابي يصب في صالح قضايا العمل والعمال من خلال التناغم والتنسيق والتعاون الذي تشهده منظومة العمل بأطرافها الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال".

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق لمحمد جبران في مهامه الجديدة، خاصة أنها فترة مهمة تشهد مناقشات حول قانون العمل الجديد من خلال الحوار الاجتماعي الذي كان يشارك به جبران ممثلا عن عمال مصر، ويعي جيدا متطلبات العمال في هذه المرحلة وأهمية إصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين أطرافه.

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التشكيل الحكومى الجديد.. من هو وزير العمل الجديد محمد جبران؟

يذكر أن محمد جبران كان يشغل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ورئيس المجلس المركزى للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران القيادة السياسية الحكومة الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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