عزة رياض لوزير الثقافة الجديد: حرية التعبير وتقديم الدعم للمحتوى الثقافي

تولى الدكتور أحمد هنو، منصب وزير الثقافة في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية، قبل قليل، وفي ضوء ذلك تواصلت “الدستور” مع عدد من المثقفين لطرح أبرز مطالبهم من الوزير الجديد.

سؤال وزير الثقافة

تقول الروائية والقاصة عزة رياض: “في البداية أقدم خالص أمنياتي بالتوفيق لمعالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو وأدعو الله ان يعينه على هذا المنصب، أما عن سؤال ماذا يريد المثقفون من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو؟، فهذا سؤال بسيط في طرحه ولكن اجابته تحمل الكثير من الأمور التي ليست هينة، يختلف ما يريده المثقفون من وزير الثقافة باختلاف توجهاتهم واهتماماتهم”.

تضيف عزة رياض في تصريح خاص لـ"الدستور": “لكن يمكن تلخيص بعض المطالب العامة على النحو التالي: وهي، الدفاع عن حرية التعبير والإبداع، يطالب المثقفون بضمان حرية التعبير والإبداع، دون قيود، رفض أي محاولات لقمع الرأي أو مصادرة الأعمال الفنية”.

بيئة ثقافية منفتحة

تكمل: “الدعوة إلى بيئة ثقافية منفتحة على مختلف الأفكار والاتجاهات، ودعم الإنتاج الثقافي، ويناشد المثقفون وزارة الثقافة بتقديم الدعم المادي والمعنوي للإنتاج الثقافي في مختلف المجالات، مثل، الأدب: دعم نشر الكتب ودعم الكتّاب، السينما: دعم إنتاج الأفلام وتوزيعها، المسرح: دعم المسرحيات والعروض المسرحية، الموسيقى: دعم الموسيقيين وإقامة الحفلات الموسيقية، وأخيرا الفنون التشكيلية: دعم الفنانين التشكيليين وإقامة المعارض الفنية”.

تابعت: “يطالب المثقفون بقيام وزارة الثقافة بدورها في نشر الوعي والثقافة بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال، برامج التوعية، وإقامة برامج توعوية حول مختلف القضايا الثقافية”.

المراكز الثقافية: إنشاء مراكز ثقافية في مختلف أنحاء البلاد، وتعين كوادر للإدارة الصحيحة الهادفة للصالح العام، وإقامة مهرجانات ثقافية متنوعة، وتنظيم فعاليات ثقافية تناسب جميع الأذواق.

الحفاظ على التراث الثقافي لأهميته الوطنية والتاريخية وترسيخ للهوية

وتواصل: “يولي المثقفون أهمية كبيرة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني، المواقع الأثرية: حماية المواقع الأثرية من التلف والإهمال، تطوير المتاحف وزيادة عددها، والحفاظ على المخطوطات والوثائق التاريخية، ودعم الفنون الشعبية والحرف اليدوية”.

تستطرد رياض: “تعزيز التبادل الثقافي مع الدول الأخرى، وذلك من خلال، المشاركة في المعارض الدولية للكتاب والفنون، الحرص الدائم على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة مع الدول الأخرى، والحرص على التبادل الثقافى بين فئات المبدعين والطلاب والباحثين”.

المشاركة الفعالة

وتواصل: “يطالب المثقفون بمشاركة فعّالة في صنع القرارات المتعلقة بالثقافة، وتشكيل مجالس ثقافية تضم ممثلين عن مختلف قطاعات المجتمع الثقافي، استشارة المثقفين الذين لديهم وعي كافى في جميع القضايا المتعلقة بالثقافة”.

وتختتم عزة رياض: "تحسين أوضاع المبدعين، بتقديم الدعم المادي للمبدعين من خلال المنح والجوائز، وعدم قصرها على البعض دون الاخرين، هذه بعض من أهم مطالب المثقفين من وزير الثقافة، من المهم الإشارة إلى أن هذه المطالب ليست شاملة، وإنما هي تعبير عن بعض التطلعات العامة للمثقفين، ويختلف التركيز على هذه المطالب من مثقف إلى آخر وذلك حسب اهتماماته وتجربته، وفى النهاية لواقعية أكثر أقول ما لا يدرك كله لا يترك كله".