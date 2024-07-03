الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تجديد الثقة فيه.. اللواء عمرو حنفى: خدمة المواطنين وضبط الأسعار أولوياتى

أداء اليمين الدستورية
أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس

أدى اللواء عمرو حنفى اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتولى منصب محافظ البحر الأحمر، بعد تجديد الثقة فيه.

 

ووجه محافظ البحر الأحمر الشكر للقيادة السياسية ولرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على الثقة، متعهدًا بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي والرؤية الاستراتيجية للدولة، واستكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي الجديد ومشروعات التطوير بمدن المحافظة.

 

ولفت إلى أن من أولوياته خدمة المواطنين والعمل على تيسير تقديم الخدمات بالشكل الحضاري واللائق، وضبط الأسواق والأسعار، كما وجه الشكر لأهالي المحافظة لتعاونهم الكبير.

 

وتولى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حقيبة المحافظة في نهاية عام 2019، وحقق عدة نجاحات في مختلف القطاعات أبرزها في مجال السياحة، وحصلت مدينة الغردقة في عهده على أفضل ثالث وجهة سياحية في العالم، لما شهدته المدينة من تطوير في المطارات والطرق ومشروعات التنمية، ضمن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في مدن المحافظة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وشهدت مدن محافظة البحر الأحمر، في عهد اللواء حنفي، عدة مشروعات قومية كبرى في مجال تطوير الطرق، فضلًا عن تطوير مطار الغردقة ومشروعات الإسكان، منها مشروعات مساكن الروضة بديل العشوائيات في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير، وافتتاح مطار برانيس، كما حصل ملف المياه والصرف الصحى على اهتمام محافظ البحر الأحمر، وتم الانتهاء من منظومة الصرف الصحى بالغردقة، كما تم الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي لمعظم أحياء الغردقة وتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة سفاجا.

 

يذكر أن اللواء عمرو حنفي ولد في 2 مارس عام 1963، حاصل على ليسانس في الحقوق وبكالوريوس العلوم الشرطية عام 1984 من أكاديمية الشرطة، شغل منصب وكيل "جهاز المخابرات العامة" عام 2015، وعمل في أقسام العمليات والعلاقات الدولية والاتصالات السياسية في الجهاز ذاته بين 2005 و2019، وله دور كبير على الصعيد الدبلوماسى، وخاصة فى ملف المصالحة الفلسطينية، وترأس الوفد الذى قام بزيارة قطاع غزة فى مارس 2019، وكان قنصلًا في جدة بين عامي 2000 و2004 وعمل مستشارًا لسفارة جمهورية مصر العربية، نال عدة أوسمة وميداليات، منها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة عامي 2014 و2017.

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