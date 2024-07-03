الأربعاء 03 يوليو 2024
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تقول إيه لمحبى الصيف: رسالة من طلاب الثانوية العامة (فيديو)

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحانات العام الحالى خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموجات حارة متكررة شهدت خلالها في بعض الأحيان  40 درجة مئوية، فكيف يتكيف الطلاب مع هذا الطقس؟

المراوح تظهر في أيدي طلاب الثانوية العامة

وقام "الدستور"بسؤال عدد من الطلبة لمعرفة كيف يتغلبون على هذا الطقس وكانت إجابة البعض هى شراء المراوح الحديثة المزودة بالبطاريات أو المراوح اليدوية، مما يهون عليهم الحر أثناء أداء الامتحان، كما يساعدهم وجود مراوح في بعض لجان الامتحانات؛ بينما قال آخرون إنهم يأتون بعصائر ومياه مثلجة، حتى يرطبوا جسدهم بين حين وآخر.

تقول إيه لمحبي الصيف: رسالة من طلاب الثانوية العامة

ووجه بعض الطلبة كلمة لمحبي فصل الصيف قائلين بروح الدعابة "حسبي الله ونعم الوكيل، إزاي بتعرفوا تعيشوا في الجو ده"، وأضاف آخرون "الشتا أحلى لما بنبرد بنتقل في الهدوم لكن الحر ده ملهوش حل"، "إزاي بتنزلوا الشارع وسط الحر والتلزيق، وكل الناس مش طايقة بعض كده بسبب الجو".

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

الثانوية العامة محبي الصيف الصيف طلاب الثانوية العامة الثانوية

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