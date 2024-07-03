بـ30 مليون جنيه.. إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمركز طهطا بسوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جارٍ تنفيذ أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية بمدينة وساحل طهطا بمركز طهطا بقيمة 30 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج واضاف ان خطة المد والتدعيم والاحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحى بمركز طهطا تخدم مدينة طهطا وساحل طهطا وقرية نجع حمد.

وأضاف أنه جارٍ مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية لـ322 وصلة صرف صحي بأطوال 12 كيلو متر طولي بشارع زايد وأبوضيف ونور الإسلام بقرية ساحل طهطا وشارع خلف مأمورية الضرائب ومكتب التأمين الاجتماعى وطريق الحريدية ونجع حمودا وشارع رقم 10 وشارع مسجد التنعيم وشارع طريق القبيصات بمركز طهطا وطهطا الشيخ زين الدين بجوار مسجد الشيخ توغان.

إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي

بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بحارة خلف مرزوق بساحل طهطا وحارة محمد فضل بمدينة طهطا وشارع خلف التامين بمدينة طهطا وشارع عرابى بمساكن الايواء وحارة بشاى والفليتة وشارع المساحة وحارة العنان وشارع قلتة بقرية ساحل طهطا وشارع الجيش وحارة المأذون والمعصرة وابو زيادة وشارع 50 و51 و52 بمدينة طهطا، هذا بالاضافة الى حارة ابو عمرة والمنشار وحارة السكن والقط والمسعودى بمدينة طهطا واشار رئيس مياه سوهاج إلى أنّ خطة الإحلال والتجديد والمد والتدعيم تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة بأخرى جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات الصرف الصحى للمناطق المستهدفة.

وأضاف المهندس أحمد على عثمان رئيس قطاع المشروعات بالشركة، أن جارٍ تنفيذ الإحلال والتجديد والمد والتدعيم بمركز طهطا طبقًا للجدول الزمني خلال العام والمقرر الانتهاء منه خلال 3 أشهر من بدء الاستلام لتصل نسبة التنفيذ أكثر من 70%.

وأضاف أن الشركة لديها خطة طموح لأعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه والصرف الصحى ومد وتدعيم الشبكات للمناطق المحرومة والمستجدات السكنية خلال العام المالي 2024-2025 لرفع كفاءتها وإعادة تأهيلها حتي تصل الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين بعد الانتهاء من إجراء المسوح والدراسات للاحتياجات الفعلية على مستوى المناطق بالاضافة الى استمرار العمل باستكمال المشروعات الجاري تنفيذها لتحقيق الاستفادة الكاملة منها في الارتقاء بكفاءة الأداء الخدمي المقدم للمواطنين في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.