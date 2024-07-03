الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول تصريحات لوزير الكهرباء بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من اليوم الأول وضع أساسًا لعمل وزارته، وهو استكمال ما بناه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق والعاملين في القطاع، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على الاعتماد على الطاقة الجديدة وتحقيق قيمة مضافة ونوفر منها طاقة مستقرة للشبكات، مع مراجعة تكاليف التوزيع والإنتاج، ومراقبة شبكات التوزيع بالوسائل الحديثة.

من هو محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد ؟

خطط لتوفير الكهرباء

وأشار "عصمت"، في أول تصريحات له بعد أداء اليمن الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى أن وزارة الكهرباء لديها خطط  لتوفير الكهرباء لكل المشاريع والتوسعات والمدن الجديدة، ونقدر الأحمال والتكليفات، كما أننا لحل مشكلة انقطاع التيار سنراجع مع مع البترول الإمدادات للانتهاء من أي مشكلة داخل الكهرباء، وبحسب المخططات السابقة، سنوسع على الاعتماد على الطاقة المتجددة والنووية.

واختتم: "سيكون لدينا تنسيق دائم مع كل الوزارات، لتوفير الكهرباء لكل المشاريع ورفع قدرة المحطات الموجودة".

محمود عصمت وزير الكهرباء الطاقة المتجددة محمد شاكر تكاليف التوزيع

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