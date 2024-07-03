وزيرة التنمية المحلية: أولويتنا العمل ملفات التصالح والتعديات على الأراضي الزراعية

قالت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية، إن أبرز الملفات التي سنتهم بها في وزارة التنمية المحلية هو ملف التصالح وملف تراخيص المحال، وملف التعديات على الأراضي الزراعية، والمخلفات، إضافة إلى في ملفات كثيرة جدًا خلال هذه الفترة سنبدأ العمل عليها فورًا.

غرف للسيطرة تعمل على ربط ما بين كل المحليات

وأضافت الوزيرة ، اليوم الأربعاء، خلال لقاء خاص عبر قناة "إكسترا نيوز"، عقب أدائها اليمين الدستورية، أن الأساليب الجديدة التي بدأنا العمل عليها هي غرف السيطرة التي تعمل على ربط ما بين كل المحليات وكل المحافظات مع بعضها مع وزارة التنمية المحلية مع رئاسة الوزراء ومع الرئاسة، مؤكدةً أن كل محافظات الجمهورية بها غرف سيطرة.

وأوضحت، أننا إذا أردنا أن نركز على موضوع الأسعار، يقوم المحافظ أو المتابعة من المحافظة للنزول في الشوارع وان نشاهد الوضع إذا وجدت أزمة نستطيع أن نحلها على الفور ونأخذ بحقها قرارات سريعة، مؤكدةً ان غرف السيطرة علمت على حل مشكلات كبيرة.

التنمية المحلية لها تنسيق مع كل الوزارات

وتابعت: “من المهم أن يكون هناك تنسيق ما بين كل الوزارات مع المحليات ونربط ما بين السياسات المركزية والمحليات”، مشيرةً إلى أن التنمية المحلية لها تنسيق مع كل الوزارات فيجب التنسيق مع وزارة الإسكان مع وزارة البيئة في المخلفات مع وزارة التضامن الاجتماعي، لأن المحافظ في محافظته هو رئيس الدولة في هذه المحافظة، فهو المسؤول عن كل الملفات التعليم الصحة تضامن اجتماعي كل شيء، وبالتالي يجب أن ننسق مع كل الوزارات.