الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ريال مدريد يستهدف ضم ويليام ساليبا من أرسنال لخلافة "ناتشو"

ويليام ساليبا
ويليام ساليبا

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني إبرام صفقة دفاعية مميزة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي، لتعويض رحيل ناتشو.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق، رحيل ناتشو عن صفوف الفريق، لينضم إلى نادي القادسية السعودية في صفقة انتقال حر بالمجان.

ريال مدريد يستهدف ضم ويليام ساليبا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الفرنسي ويليام ساليبا، مدافع أرسنال الإنجليزي، في الصيف.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أرسنال يريد تدعيم الجبهة الهجومية، لذلك قد يوافق على رحيل ويليام ساليبا إلى صفوف ريال مدريد والاستفادة منه ماديًا.

ويُعد ويليام ساليبا محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية الراغبة في الحصول على خدماته، وعلى رأسها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك أبدى نادي ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، رغبته في التعاقد مع ليني يورو، مدافع ليل الفرنسي، في الميركاتو الصيفي.

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ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الفرنسي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة أرسنال في صيف 2027، مع وجود بند بإمكانية التمديد لعام إضافي حتى 2028.

وشارك ويليام ساليبا في 50 مباراة مع أرسنال في جميع المسابقات بالموسم المنصرم 2023-2024، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفًا آخر.

وكان ويليام ساليبا قد انضم إلى صفوف أرسنال في عام 2019، قادمًا من سانت إتيان الفرنسي، ولكن تمت إعارته إلى فريقه الفرنسي حتى بقية موسم 2019/ 2020.

بينما أمضى ويليام ساليبا النصف الأول من موسم 2020/ 2021 مع أرسنال، قبل أن ينضم مُعارًا إلى نيس الفرنسي في شهر يناير، ثم تمت إعارته إلى مارسيليا، قبل أن يعود إلى أرسنال في صيف 2022 الماضي.

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