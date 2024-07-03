الخبيري: نحتاج من الحكومة الجديدة نتائج ملموسة على الأرض

قال النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن الحكومه الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي أدت اليمين الدستوريه اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مهام وتحديات كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات الشارع المصري.

ضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الوزرات

وأكد النائب نادر الخبيري، على ضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الوزرات لتحقيق متطلبات المواطن المصري بشكل أسرع وأدق وعدم إهدار الوقت ووضع أجندة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، حتي نستطيع متابعة حجم الانجازات التي تتحقق على أرض الواقع فنحن في أشد الحاجة إلى الوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع

التحديات الاقتصادية

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب على مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.

تعديلات الحقائب الوزارية والمحافظين

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.