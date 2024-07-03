الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخبيري: نحتاج من الحكومة الجديدة نتائج ملموسة على الأرض

النائب نادر الخبيري
النائب نادر الخبيري

قال  النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب، إن الحكومه الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والتي أدت اليمين الدستوريه اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام مهام وتحديات كبيرة لتحقيق أحلام وطموحات الشارع المصري.

 

ضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الوزرات

وأكد النائب نادر الخبيري، على ضرورة التكامل والتعاون في العمل بين الوزرات لتحقيق متطلبات المواطن المصري بشكل أسرع وأدق وعدم إهدار الوقت ووضع أجندة وبرنامج عمل قابل للتنفيذ، حتي نستطيع متابعة حجم الانجازات التي تتحقق على أرض الواقع فنحن في أشد الحاجة إلى الوصول لنتائج ملموسة على أرض الواقع

التحديات الاقتصادية 

وأوضح النائب نادر الخبيري، أن الحكومة الجديدة تواجه عدد من التحديات الاقتصادية باعتبارها الملف الأصعب على مائدة الحكومة، أهمها الاستمرار في خطة دعم توطين الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال تعزيز مشاركته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في اعتبارها التداعيات السلبية للصراعات الإقليمية علي الاقتصاد المصري، وذلك من أجل صياغة سياسات أكثر مرونة يمكنها توقع المستقبل والتعامل مع أي أزمات راهنة أو مفاجئة.

تعديلات  الحقائب الوزارية والمحافظين

وأدت الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

 

النائب نادر الخبيري ضو مجلس النواب الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

وزير التموين فى أول تصريح بعد حلف اليمين: الرئيس كلفنى بضبط الأسعار والأسواق

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

56 عامًا متوسط الأعمار.. حكومة مدبولى الجديدة فى أرقام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

جلال حمام

مطالب عديدة.. من الوزارة الجديدة (1)

علي سعدة

تأملات فى الملفات الشائكة للوزارة الجديدة

محمد رفعت

رضاء المواطن.. أولى مهام الوزارة الجديدة

النائب حازم الجندي

أولويات أمام الحكومة الجديدة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة