الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلن أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن عدد من المحتجزين الإسرائيليين لدي المقاومة أقدموا علي الانتحار الفعلي.

وقال أبو حمزة: لقد أقدم عدد من المحتجزين على محاولة الانتحار الفعلي وبإصرار نتيجة الإحباط الشديد الذي ينتابهم بسبب إهمال حكومتهم لقضيتهم، واختلاف المعاملة من قبل وحدات التأمين في سرايا القدس بحرمانهم من بعض الامتيازات التي كانت تقدم لهم قبيل جريمة النصيرات البشعة التي قام بها جيش الاحتلال عبر قتل مئات الفلسطينيين الأبرياء، وتواصل سياسة التعذيب المستمر للأسري الفلسطينيين في السجون وغيرها من الإجراءات التعسفية الظالمة.

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نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

 

وأضاف: قرارنا في سرايا القدس بمعاملة المحتجزين بذات معاملة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون سيبقى ساريا طالما استمرت حكومة الإرهاب بإجراءاتها الظالمة تجاه الشعب الفلسطيني والأسري، متابعا "وقد أعذر من أنذر"، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام الفلسطينية.

إسرائيل لا تمتلك أى وسيلة للوصول إلى كتائب حماس العسكرية و"السنوار"

فيما كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن كواليس فشل كل مفاوضات الهدنة السابقة منذ نوفمبر الماضي، حيث كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة السر في توقف أي مباحثات تهدف إلى وقف حرب غزة وتحرير المحتجزين، خصوصًا وأن جيش الاحتلال لا يمتلك أي وسيلة لتحديد أماكن كتائب ومقاتلي حركة حماس أو أي خيط تقود لمكان يحيى السنوار زعيم الحركة.

أسرار إفساد نتنياهو كل محاولات وقف الحرب في غزة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟
وتابعت الصحيفة أنه بحلول 20 مايو كانت قوات الاحتلال استولت على رفح بالكامل، واعتقد الكثيرون أنه حان الوقت لإبرام اتفاق، لأن إنهاء المعركة البرية الكبرى بات على الأبواب، وستنتهي في غضون شهر أو أقل، ولكن ما حدث كان عكس ذلك.

سرايا القدس الجهاد الإسلامي المحتجزين الإسرائيليين الانتحار الفعلي الأسرى الفلسطينيين

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