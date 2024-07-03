الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكنائس تهنئ أعضاء الحكومة الجديدة

الكنائس المسيحية
الكنائس المسيحية

هنأت الكنائس المسيحية بمصر أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك عقب حلف اليمين الدستورية اليوم.

وهنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بأداء اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مهام عملهم، راجيةً لهم التوفيق والسداد في مسؤوليتهم الجسيمة التي تمثل تحديًا كبيرًا في ظل الالتزامات الأساسية والمهمة التي تفرضها الظروف الراهنة.

وأضاف في بيانه نصلي أن يبارك الله القدير عملهم ويُنجِح طريقهم في سبيل تلبية طموحات وآمال الشعب المصري العظيم، وأن يتمكنوا من تخفيف الأعباء المتزايدة عنه، وصولًا إلى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

لكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة الجديدة بأداء اليمين الدستورية

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