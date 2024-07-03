أسامة الأزهرى: تجديد الخطاب الدينى مهمة شاملة تتجاوز المساجد.. وبيوت الله ستتحول إلى منابر للأمان

أكد وزير الأوقاف أسامة الأزهري في لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" عقب أداء اليمين الدستورية أن تجديد الخطاب الديني هو مهمة ثقيلة ومركزة ولا تقتصر على المساجد فقط.

وأوضح الأزهري، في أول تصريحاته عقب حلفه اليمين الدستورية وزيرًا للأوقاف أن المساجد وبيوت الله ستتحول إلى منابر للأمان والأمل والطمأنينة والعلم.

كما أشار إلى أن إعادة بناء الشخصية الوطنية من منطلق ديني، والعمل على إطفاء نيران الفكر الديني المتطرف والتطرف اللاديني، هي من أولويات المرحلة القادمة.

وأكد الأزهري أهمية مواجهة كل أفكار الإلحاد والإدمان والانتحار والاكتئاب، بالإضافة إلى التصدي للتنمر والتحرش وارتفاع معدلات الطلاق وحرمان المرأة من الميراث.

وأشار إلى التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وكذلك الأزهر والإفتاء والكنيسة ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف، لتحقيق متطلبات الوطن.