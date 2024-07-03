مهرجان العلمين يشوق جمهوره: استعدوا للحدث الترفيهي الأقوى

روجت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة لأحدث فقراتها الترفيهية التي من المنتظر أن تتواجد ضمن فعاليات الحدث العالمي الذي ينطلق في الحادي عشر من يوليو الجاري ولمدة تصل قرابة الشهرين.

ونشرت الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للأنشطة الترفيهية التي تحدث خلال فعاليات المهرجان وعلقت عليها: "استعدوا معنا لانطلاق الحدث الترفيهي الأكبر والأقوى خلال موسم الصيف، مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية ملئ بالعديد من الحفلات والمسابقات الرياضية والترفيهية".

جدول فعاليات مهرجان العلمين

وتابعت: "اكتشف عالم من الترفيه مع نجومك المفضلين، وخليك جزء من الحدث الترفيهي الأكبر على ساحل البحر الأبيض المتوسط من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس 2024، ترقبوا الجدول التفصيلي لفعاليات المهرجان".

مهرجان العلمين

يذكر أن مهرجان العلمين أعلن تفاصيل النسخة الثانية، التي تقام في الفترة من 11 يوليو الجاري حتى 30 أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من كبار النجوم، على رأسهم الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب والقيصر كاظم الساهر، بالإضافة إلى سعاد ماسي وديانا حداد وتامر حسني وتامر عاشور وويجز وكايروكي.

ويستحدث المهرجان هذا العام أنشطة جديدة إلى جانب فعالياته الأساسية، منها انطلاق الدورة الأولى لمهرجان نبتة الخاص بمحتوى الطفل برئاسة الفنان أحمد أمين، وإضافة عروض مسرحية، بالتعاون مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، التي سترعى في مهرجان العلمين 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية، وفي المقابل مهرجان العلمين سيرعي في الرياض مسرحيتين وحفلات غنائية.