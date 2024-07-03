الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العدل: تنسيق مع الوزارات الأخرى فى مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل

قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن هدف الوزارة خلال الفترة المقبلة هو مساعدة أي مواطن داخل المحاكم والنيابات والشهر العقاري لإنجاز خدمته بسهولة ويسر، دون عناء أو تعب، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة المواطن المصري.

 مهمتي التيسير على المواطنين للحصول على حقهم 

وأضاف، خلال لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز": نجد أن داخل أروقة المحكمة إما أن يكون متهم أو مجني عليه، أو مدعٍ أو مدعى عليه، هؤلاء المواطنين وغيرهم دخلوا إلى ساحات المحاكم مضطرة في سبيل الحصول على حقهم، وبالتالي مهمتي هي التيسير عليهم في سبيل الحصول على حقهم، حتى المتهم ويكفى عليه أنه تنصب على رأسه كل الإجراءات الجنائية، وبالتالي له ضمانات وحقوق يقرها القانون والدستور، ويجب أن نتعامل معه في ضوء هذه الضمانات.


وعن التنسيق ما بين وزارة العدل والوزارات الأخرى، أوضح " فنجري" أن هناك تنسيقًا بين وزارة العدل والوزارات الأخرى في مجالات عدة لتحقيق النتيجة المرجوة، فعلى سبيل المثال وزارة الداخلية تُمثل لنا الأساس الذي تبنى عليه الإجراءات الجنائية، ويبدأ بمرحلة الاستدلال  و"العدل" تستكمل التحقيق بعد ذلك والمحاكمة.

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