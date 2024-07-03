الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على باب الوزير.. 5 قضايا «ملحّة» على مكتب وزير الرياضة

اثناء حلف وزير الرياضة
اثناء حلف وزير الرياضة لليمين الدستورى

مجموعة من الملفات المهمة على مكتب د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد تجديد الثقة فيه واستمراره ضمن حكومة د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيما يلي نوضح أبرز الملفات التي تنتظر وزير الشباب الفترة المقبلة أبرزها:

دورة الألعاب الأولمبية بباريس

- مشاركة مصر بأكبر بعثة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس في الفترة من ٢٥ يوليو الجاري وحتى ١١ فبراير المقبل، ويأمل د.أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة في تحقيق ما وعد به القيادة السياسية وحصد 10 ميداليات متنوعة خلال الدورة.

تأتي مشاركة مصر بالدورة الأولمبية مهمة نظرًا لأنها الحدث الرياضى الأهم الذي يقام  كل 4 سنوات، إضافة إلى أنه ثمار مجهود وتعب جميع المسئولين فى المنظومة الرياضة كما تكبدت  الدولة أكثر من مليار جنيه لإعداد وتجهيز جميع الأبطال للوصول لهذا الحدث الرياضي الكبير.

التعديلات الجديدة على قانون الرياضة

ويعمل وزير الشباب سريعًا على الانتهاء من كافة بنود تعديل قانون الرياضة المصرية مما يساهم في كثير من عودة الهدوء للوسط الرياضى والانتهاء من ملفات كثيرة تخص الصراات الداخلية للعدد من مسئولى الاندية.

التصدي لمحاولات تعطيل مسيرة الرياضة المصرية 

يواصل الدكتور أشرف صبحي متابعته الدقيقة لملف الازمات التى صدرها بعض الشخصيات التى تم عزلها مؤخرًا عن الساحة الرياضة وتسببت في وضع الرياضة المصرية موضع المتهم ولولا محاولات المهندس ياسر إداريس   رئيس اللجنة الاولمبية في الفترة الاخيرة لتعرضت الرياضة في مصر للتجميد.

وسيكون هذا الملف واحد من اهم الملفات الهامة التى يضعها أشرف صبحي موضع اهتمام.

 حل أزمات اتحاد الكرة 

يأتي على طاولة الوزير أيضا حل أزمات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وتطبيق مبدأ التكافؤ لمسابقة الدوري وانهاء الصراعات القائمة حاليًا بين عدد كبير من الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة، إضافة لسرعة التدخل وانهاء الصراعات التى تشهدها الساحة الرياضية مؤخرًا.

انتخابات الاتحادات الرياضية

- يعد ملف انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بعد الدورة الأولمبية من أهم الملفات الرياضية التى يوليها وزير الشباب اهتمامه ويتابعها باستمرار.

ويأمل صبحي ان يعود الاستقرار داخل الكثير من الاتحدادات الرياضية والاندية بسبب التى تشهد صراعات ومشاكل وخلافات مما أثر بالسلب على مسيرة الابطال في عدد من الالعاب الرياضية.

الدورة الأولمبية الدكتور مصطفي أشرف صبحي الشباب والرياضة مصطفى مدبولى رئيس الوزراء دورة الألعاب الأولمبية بباريس

مواد متعلقة

اللجنة البارالمبية: تجديد الثقة فى وزير الرياضة ضمانًا لتحقيق نجاحات فى باريس

الأكثر قراءة

تعيين الفريق أول عبدالمجيد صقر وزيرًا للدفاع

عاجل.. أول تصريح من وزير المالية أحمد كجوك بعد أداء اليمين الدستورية

"بيعمل نفسه بنت".. تجديد حبس "ليل مصر" لبثه فيديوهات إباحية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

رسميا.. قائمة أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتعيين الفريق أحمد فتحى إبراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام محفوظ

قراءة فى عقل عدنان فنجرى: العدالة للجميع

محمد إبراهيم

وزير الإسكان الجديد فى مهمة صعبة

محمود مرعي

الدكتور محمود عصمت.. وزير طاقة برؤية مستدامة

وائل القمحاوى

مستقبل الأمن المائى.. تحديات كبيرة أمام وزير خبير

عبد الرحيم طايع

خمس وزارات.. الأعمال والآمال

مدحت بشاى

على أبواب حكومة الإصلاح

د.كريمة الحفناوى

تغيير السياسات وتحديد الأولويات

لواء.حمدى البطران

ملفات على مكاتب الوزراء

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

سرايا القدس: محتجزون إسرائيليون لدى المقاومة أقدموا على الانتحار

خلاف نتنياهو مع قادة جيش الاحتلال.. كواليس أكبر أزمة فى الحكومة الإسرائيلية

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة