على باب الوزير.. 5 قضايا «ملحّة» على مكتب وزير الرياضة

مجموعة من الملفات المهمة على مكتب د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد تجديد الثقة فيه واستمراره ضمن حكومة د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيما يلي نوضح أبرز الملفات التي تنتظر وزير الشباب الفترة المقبلة أبرزها:

دورة الألعاب الأولمبية بباريس

- مشاركة مصر بأكبر بعثة في دورة الألعاب الأولمبية بباريس في الفترة من ٢٥ يوليو الجاري وحتى ١١ فبراير المقبل، ويأمل د.أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة في تحقيق ما وعد به القيادة السياسية وحصد 10 ميداليات متنوعة خلال الدورة.

تأتي مشاركة مصر بالدورة الأولمبية مهمة نظرًا لأنها الحدث الرياضى الأهم الذي يقام كل 4 سنوات، إضافة إلى أنه ثمار مجهود وتعب جميع المسئولين فى المنظومة الرياضة كما تكبدت الدولة أكثر من مليار جنيه لإعداد وتجهيز جميع الأبطال للوصول لهذا الحدث الرياضي الكبير.

التعديلات الجديدة على قانون الرياضة

ويعمل وزير الشباب سريعًا على الانتهاء من كافة بنود تعديل قانون الرياضة المصرية مما يساهم في كثير من عودة الهدوء للوسط الرياضى والانتهاء من ملفات كثيرة تخص الصراات الداخلية للعدد من مسئولى الاندية.

التصدي لمحاولات تعطيل مسيرة الرياضة المصرية

يواصل الدكتور أشرف صبحي متابعته الدقيقة لملف الازمات التى صدرها بعض الشخصيات التى تم عزلها مؤخرًا عن الساحة الرياضة وتسببت في وضع الرياضة المصرية موضع المتهم ولولا محاولات المهندس ياسر إداريس رئيس اللجنة الاولمبية في الفترة الاخيرة لتعرضت الرياضة في مصر للتجميد.

وسيكون هذا الملف واحد من اهم الملفات الهامة التى يضعها أشرف صبحي موضع اهتمام.

حل أزمات اتحاد الكرة

يأتي على طاولة الوزير أيضا حل أزمات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام وتطبيق مبدأ التكافؤ لمسابقة الدوري وانهاء الصراعات القائمة حاليًا بين عدد كبير من الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة، إضافة لسرعة التدخل وانهاء الصراعات التى تشهدها الساحة الرياضية مؤخرًا.

انتخابات الاتحادات الرياضية

- يعد ملف انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بعد الدورة الأولمبية من أهم الملفات الرياضية التى يوليها وزير الشباب اهتمامه ويتابعها باستمرار.

ويأمل صبحي ان يعود الاستقرار داخل الكثير من الاتحدادات الرياضية والاندية بسبب التى تشهد صراعات ومشاكل وخلافات مما أثر بالسلب على مسيرة الابطال في عدد من الالعاب الرياضية.