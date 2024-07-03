صفاء عبد المنعم تطالب "أحمد هنو" بتفعيل دور قصور الثقافة بالمحافظات

أدى الدكتور أحمد هنو، اليمين الدستورية كوزيرًا للثقافة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء.

وفى هذا الصدد ومع استعداد الوزير للبدء في مهامه الجديدة، تواصلت "الدستور" مع عدد من كتاب ومثقفي مصر، لمعرفة مطالبهم من الوزير الجديد، وأبرز الملفات التي تخص الثقافة التي لابد من الالتفات إليها في الحكومة الجديدة.

صفاء عبد المنعم تطالب وزير الثقافة الجديد: تفعيل دور قصور الثقافة بالمحافظات

وقالت صفاء عبد المنعم، الكاتبة والقاصة والباحثة في الأدب الشعبي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إنه يجب على وزير الثقافة الجديد أن يلتفت إلى أهمية تفعيل دور قصور الثقافة والمكتبات والمسارح بالمحافظات.

وأوضحت “عبد المنعم” مطالبها: لدينا في كل محافظة وقرية ومركز، قصر ثقافة، فلابد أن يكون شعاعًا للثقافة من فعاليات وأنشطة للمسرح والسينما، وندوات تجذب الأطفال، بدلًا من انحرافهم.

وطالبت أيضًا صفاء عبد المنعم بأهمية عودة مشروع "مكتبة الأسرة" بزخمها القديم، وعودة معرض كتاب الطفل من جديد، وقناة مخصصة للطفل.

وأضافت صفاء عبد المنعم: لابد من إتاحة الدورات التدريبية للأطفال، حتى لو بأجر رمزي، بدلًا من جذب المتطرفين لهم، وأن تكون هذه الدورات التدريبية في جميع الفنون، مثل ورش القصة، الشعر، التمثيل والمسرح وغيرها.

ولفتت “عبد المنعم” إلى أن كل بلد لديها مثقفيها وأدبائها، فليس لدينا أزمة في جود المبدعين في كل منطقة، فيسوا موجودين فقط في القاهرة، فمصر مليئة بالمبدعين في كافة المحافظات.

كما شددت صفاء عبد المنعم على عودة المكتبات المتنقلة، لاستعارة الكتب وتشجيع الأطفال على القراءة، وأيضًا تفعيل دور المكتبات المدرسية.

د. أحمد هنو: بناء الشخصية المصرية أولوية

وصرح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، منذ قليل، بأن بناء الإنسان المصري سيكون على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال العمل على تعزيز القيم والمبادئ الإيجابية لدى جميع أفراد المجتمع، ودعم دور الثقافة في تنمية مهارات الشخصية المصرية، وصقل قدراتها، ونشر الوعي والمعرفة، وتشجيع الإبداع والابتكار، ودعم الموهوبين.

وأوضح وزير الثقافة الجديد، عقب أداء اليمين الدستورية وزيرًا للثقافة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه ستشهد وزارة الثقافة تكثيف العمل على مشروعات تطوير البنية الثقافية، ودعم الصناعات الإبداعية، وحماية الهوية المصرية، وتوثيق التراث الثقافي، والحفاظ على الريادة الثقافية المصرية.