دعاء رأس السنة الهجرية 2024 مكتوب

تزايد البحث عبر المواقع الإلكترونية، عن دعاء رأس السنة الهجرية 2024 يأتى ذلك بالتزامن مع قرب قدوم رأس السنة الهجرية الجديدة 1446، والتى ستوافق 8 يوليو الجارى، حيث يبحث المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، عن الدعاء الخاص بالسنة الهجرية الجديدة والتى يحتفل بها المسلمين بشكل دائم كل عام.

دعاء رأس السنة الهجرية 2024

دعاء رأس السنة الهجرية 2024، قالت دار الافتاء المصرية أن هناك أدعية خاصة، بدخول العام الهجري الجديد في مثل هذه المناسبة العظيمة التي ينتظرها الجميع من العام للآخر، تلك التي هاجر فيها الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وحبّذا أن نستقبل عامنا الهجري الجديد بـ نفحة روحانية طيبة.

أدعية يتم ترديدها فى العام الهجرى الجديد

-اللهم نسألك أَنْ تَغْفِرَ لَنَا مَا مَضَى وَتَحْفَظَنا فِيمَا بَقِيَ يَا أَرْحَم الرَّاحِمِينَ اَللَّهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ مُقْبِلَةُ لَمْ نعْمَلْ بَعْدُ فِيهَا عَمَلًا يُقَرِّبُنا إِلَيْكَ زُلْفَى غَيْرَ تَضَرُّعِنا إِلَيْكَ، فَنسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنَا لِمَا يُرْضِيكَ عَنِّا مِنَ الْقِيَامِ بِمَا لَكَ عَلَيْنِا مِنْ طَاعَتِكَ وَأَلْزِمْنَا الْإِخْلَاصَ فِيْهِ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ عِبَادَتِكَ وَنَسْأَلُكَ إِتْمَامَ ذَلِكَ عَلَينَا بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.

ردد دعاء رأس السنة الهجرية 2024

-اَللَّهُمَّ إِنَّا نسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ يُمْنَهَا وَيُسْرَهَا وَأَمَانَهَا وَسَلَامَتَهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهَا وَصُدُوْرِهَا وَعُسْرِهَا وَخَوْفِهَا وَهَلَكَتِهَا وَنَرْغَبُ إِلَيْكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَينَا فِيْهَا دِينَنَا الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا وَدُنْيَانَا الَّتِيْ فِيهَا مَعَاشُنَا وَأن تُوَفِّقَنَا فِيهَا إِلَى مَا يُرْضِيكَ عَنَّا فِي مِعَادِنا يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

دعاء خاص برأس السنة الهجرية

اَللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِيْ هَذِهِ السَّنَةِ مِمَّا نَهَيْتَنِيْ عَنْهُ فَلَمْ أَتُبْ مِنْهُ وَلَمْ تَرْضَهُ وَلَمْ تَنْسَهُ وَحَلُمْتَ عَلَيَّ بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى عُقُوْبَتِيْ. وَدَعَوْتَنِيْ إِلَى التَّوْبَةِ مِنْهُ بَعْدَ جَرَاءَتِيْ عَلَى مَعْصِيَتِكَ.

اَللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ فَاغْفِرْ لِيْ، وَمَا عَمِلْتُهُ فِيْهَا مِمَّا تَرْضَاهُ وَوَعَدْتَنِيْ عَلَيْهِ الثَّوَابَ فَأَسْأَلُكَ.

اللَّهُمَّ يَا كَرِيْمُ، يَا ذَا اْلجَلاَلِ وَاْلإِكْرَامِ أَنْ تَتَقَبَّلَهُ مِنِّيْ وَلاَ تَقْطَعْ رَجَائِيْ مِنْكَ يَا كَرِيْمُ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

ياعالم الغيب إنه عام جديد مأمورًا بأمرك يا من تقول للشيء كن فيكون إجعله عام فرح وسعادة وشفاء لا عناء ولا فقد ولا شقاء يارب العالمين.