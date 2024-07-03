الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب أحمد عاشور: تنفيذ توصيات الحوار الوطنى أولوية لدى الحكومة الجديدة

النائب أحمد عاشور
النائب أحمد عاشور

قال النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، إنه من الضروري استماع الوزراء الجدد لنبض الشارع المصرى أولا، والتعرف على المشكلات والتحديات كل في وزارته والعمل علي حلها لتخفيف معاناة المواطن، مشيرا إلي أن الحكومة الجديدة عليها دور تاريخى في تلك المرحلة، ويجب أن يعرفوا أن رقابة الشعب والبرلمان موجودة بقوة، ولن تتوانى عن متابعة كل التفاصيل المستقبلية. 

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وشدد عاشور على أهمية عمل الحكومة على تنفيذ توصيات الحوار الوطني التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات بالداخل والخارج تتطلب رؤية مختلفة وأفكارا جديدة وغير تقليدية في إدارة أمور البلاد خلال الفترة المقبلة.

توصيات ومخرجات الحوار الوطني

وأوضح النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد بلجنة القضيه السكانيه بالحوار الوطني، علي أن تنفيذ الحكومة لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني بات ضرورية لأنها تمثل اهتمامات المواطن واحتياجاته الأولية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الاهتمام بملفات الأمن القومي 

وأضاف المقرر المساعد للحوار الوطني أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة واضحة وصريحة، وتأتي على رأسها الاهتمام بملفات الأمن القومي لما تشهده المنطقة من أحداث متواترة، خاصة في قرب الحدود المصرية من كل الاتجاهات، وكذلك أيضا الاهتمام باستكمال جهود مسار الإصلاح الاقتصادي والعمل على الحد من التضخم وارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وتأكيده على ذلك للحد من المعاناة التي يعيشها.

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