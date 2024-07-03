وزيرة البيئة: خارطة طريق لإطلاق مركز التميز الأفريقي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب تجديد الثقة لها اليوم،الأربعاء، العمل على استكمال سلسلة الإنجازات التي تحققت في العديد من الملفات البيئية.

تعاون وثيق مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون الوثيق مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" خلال الفترة المقبلة لصياغة خارطة طريق لإنشاء مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف بالقاهرة وإطلاقه خلال هذا العام تزامنا مع مؤتمر المناخ COP29 بباكو عاصمة أذربيجان، ولن ندخر جهدا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت.

استضافة مصر للمركز تساهم في تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها



وأشارت وزيرة البيئة، على أهمية استضافة مصر لهذا المركز الذي يهدف إلى المساهمة في تزويد أفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، حيث يقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لإفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع.

بناء منظومة جديدة للمخلفات منذ 5 سنوات



وأكدت المضي قدما لاستكمال الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات بالتعاون القائم مع الوزارات والجهات المعنية، لافتة إلى أنه تم البدء فى بناء منظومة جديدة للمخلفات منذ 5 سنوات بدءًا من توعية المواطنين وبناء بنية تحتية جديدة، مشيرة إلى التحديات التى واجهت بدء العمل فى تلك المنظومة وخاصة التحديات المالية، حيث قامت الدولة بتمويل ما يقرب من 26 مليار جنيه لبناء البنية التحتية على مستوى الجمهورية.

تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات

ونوهت الوزيرة إلى حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، بهدف ضمان معالجة كامل المخلفات الواردة لمنشأة المعالجة، وسيتم العمل مع شركات الأسمنت خلال الفترة القادمة لتقديم فرص استثمارية للشركاء من القطاع الخاص للدخول فى هذا المجال والاستفادة من المعالجة الكاملة للمخلف بحيث يتم إنتاج سماد عضوي بجانب إنتاج الوقود البديل (RDF ).

وأكدت على المتابعة المستمرة لتنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة أنواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه يتم التجهيز كذلك لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025.