"الدواء" تنظم دورة تدريبية خاصة بترخيص وتجديد ترخيص المكاتب العلمية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل فى دورة تدريبية الخاصة بترخيص وتجديد ترخيص المكاتب العلمية في ضوء الدليل التنظيمي الصادر في يناير 2024.

أهداف الدورة التدريبية

تهدف الدورة التدريبية للتعريف بأنواع المكاتب العلمية، وتوضيح الفروق بينهم وشرح تفصيلي للإجراءات اللازمة لترخيص مكتب علمي جديد، وتوضيح الاشتراطات الصحية والفنية الخاصة بالمكاتب العلمية ومخازن العينات، بالإضافة إلى شرح لكافة حالات إجراء تعديلات برخصة المكاتب العلمية، مع توعية ممثلي الشركات بالأخطاء الشائعة عند تقديم ملف ترخيص وكيفية تجنبها، والمخالفات وحالات الإلغاء في ضوء الدليل التنظيمي الذى تم إصداره في يناير 2024، ومن المقرر انعقاد الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024 ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي.



وقالت هيئة الدواء المصرية إن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي الشركات التي تهدف الى ترخيص أو تجديد ترخيص مكاتب علمية، وتبدأ الدورة التدريبية من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

وأشارت إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس 11 يوليو الجاري، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

معا نحو دواء آمن

وكانت هيئة الدواء المصرية، قد أعلنت عن نتائج الدفعة الرابعة من مبادرة الرعاية الصيدلية لليقظة الدوائية "معا نحو دواء آمن"، والتي تهدف إلى نشر وتفعيل ممارسة علم اليقظة الدوائية وثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء بالسوق المصري من أجل دواء فعال وأكثر مآمونية للمواطن المصري.

وتم اختيار الصيادلة ال 10 الأوائل والأكثر تميزا، بناء على دورهم الفعال في ممارسة ونشر علم اليقظة وثقافة الإبلاغ عن الآثار العكسية بين أفراد القطاع الطبي والمواطنين حيث شاركوا بأكبر عدد من تقارير الإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء، وقاموا بتنفيذ عدد من الأنشطة المختلفة مثل البوسترات والملصقات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كما قدموا محاضرات تعريفية لعلم اليقظة من خلال أماكن عملهم بالصيدليات الأهلية وصيدليات المستشفيات الخارجية.

كما جاءت النتائج بناء على قيام الفائزين باستخدام وسائل وتقنيات حديثة لنشر علم اليقظة مثل تنفيذ فيديوهات توعوية عن اليقظة باستخدام الذكاء الاصطناعي، واستخدام تطبيقات حديثة مثل البودكاست، كما أسهموا بوصول علم اليقظة لقاعدة كبيرة من المواطنين من خلال قنوات اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.