الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة حماس: عملية الجليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال

حماس
حماس

قالت حركة حماس،  الأربعاء، إن عملية الجليل رد طبيعي على جرائم الاحتلال، والمقاومة هي السبيل الوحيد للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه.

 رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال

وأضافت حركة حماس في بيان لها، مساء اليوم، أن عملية الطعن التي نفذها أحد أبناء الشعب الفلسطيني من الداخل المحتل ضد جنود الاحتلال الصهيوني في مستوطنة كرمئيل في الجليل شمال فلسطين المحتلة صباح اليوم، هي رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال والعدوان الدموي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

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وأكدت حركة حماس أن عمليات المقاومة، التي أثخنت في الاحتلال في طولكرم وجنين والداخل المحتل، وأذلت جيشه في غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى البطولية، هي السبيل للرد على هذا الاحتلال المجرم، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المشروع في تحرير أرضه واستعادة مقدساته وتقرير مصيره.

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ودعت حركة حماس أبناء الشعب الفلسطيني، إلى تصعيد المقاومة والاشتباك مع جنود العدو المجرم ومستوطنيه الإرهابيين في كل مكان، ومواصلة التصدي لمخططات الاحتلال الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

كواليس فشل كل مفاوضات الهدنة

وسبق، وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن كواليس فشل كل مفاوضات الهدنة السابقة منذ نوفمبر الماضي، حيث كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كلمة السر في توقف أي مباحثات تهدف إلى وقف حرب غزة وتحرير المحتجزين، خصوصًا وأن جيش الاحتلال لا يمتلك أي وسيلة لتحديد أماكن كتائب ومقاتلي حركة حماس أو أي خيط تقود لمكان يحيى السنوار زعيم الحركة.

حركة حماس عملية الجليل جرائم الاحتلال الشعب الفلسطيني جنود الاحتلال

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