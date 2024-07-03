الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الوزراء الجدد: التشكيل الجديد يبعث رسالة طمأنة للشعب المصري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى مدبولي على تجديد الثقة والوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، متمنيًا لهم جميعًا التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة وخدمة مصرنا الغالية في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

وقال "النعماني" إن الرئيس السيسي أكد أن الأولوية القصوى للحكومة الجديدة تخفيف المعاناة وإيجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل أفضل لجميع أبناء مصر الكرام، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرًا حقيقيًا في سياسات الحكومة الجديدة بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وأكد "النعماني" أن الرئيس وضع معايير واضحة في إختيار الوزارات الجديدة لتكون محل رقابة جادة من المواطن والبرلمان والرئيس أيضا، وسيبقى نجاح الحكومة في مهمتها هو رضاء المواطن المصري.

وثمن "النعماني" التشكيل الوزاري الجديد والذي يضم كفاءات وقامات مهمة ستنعكس على أداء حقائبها الوزارية، إلى جانب تطوير السياسات الحكومية والتي جاءت لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، مضيفًا أن توقيت إطلاق الحكومة الجديدة جاء ليتناسب مع الظروف الداخلية والخارجية التي تحيط بمصر.

كما توجه رئيس الجامعة بالشكر إلى الوزراء الراحلين عن الحكومة على جهودهم المضنية خلال السنوات الماضية في التعامل مع القضايا والملفات التي أفرزتها الأوضاع المحلية، أو الأحداث الإقليمية والعالمية.

كما شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في حفل تكريم العميد أركان حرب أحمد فتحي عاشور المستشار العسكري للمحافظة، بمناسبة إنتهاء فترة مهام عمله بالمحافظة، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، الدكتور أحمد القاضي نائب المحافظ، اللواء وليد نافع مدير الرقابة الإدارية، المستشار نبيل شحاته المستشار العسكري الأسبق للمحافظة.

وهنأ الدكتور حسان النعماني، العميد أحمد فتحي، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله خلال توليه منصبه، والأداء المتميز الذي قام به على مدار فترة عمله بديوان عام المحافظة، والتفاني في العمل والإخلاص والخلق الرفيع شأنه شأن كل أبناء القوات المسلحة، إلى جانب تعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه علي المشاركة بالعديد من الفاعليات التي يتم تنظيمها، متمنيًا له موفور الصحه والعافية والتوفيق في حياته القادمة.

و من جانبه، أعرب العميد أحمد فتحي عن اعتزازه وشكره بمشاركة الدكتور حسان النعماني بحفل التكريم، والذي يعكس روح الود والإحترام، مقدمًا شكره لجميع الحضور علي ما شاهده من مشاعر الحب التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله بمحافظة سوهاج.

رئيس جامعة سوهاج والوزراء تجديد الثقة السيسي رئيس الجمهورية السياسية

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